اليمن.. اغتيال قائد عسكري ومرافقيه بحضرموت ومقتل مسلحين حوثيين في تعز

أعلنت القوات الحكومية اليمنية اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقيه بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في حين قال التلفزيون الحكومي إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتجاه مواقع عسكرية شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت قوات درع الوطن أن القيادي أسامة الردفاني ومرافقيه قُتلوا إثر "عملية اغتيال غادرة في منطقة العبر"، مؤكدة أهمية ملاحقة مرتكبي هذه العملية وتقديمهم للعدالة.

ولم تشر القوات إلى المنصب الذي يشغله الردفاني حاليا، لكن المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة والتي يقودها قيادي في قوات درع الوطن وصفت في بيان نعي لها الردفاني بأنه القائد السابق للواء الرابع في الفرقة الثانية بقوات درع الوطن.

وفي 18 يوليو/تموز المنقضي، أعلنت قوات درع الوطن مقتل 5 من أفرادها وإصابة 3 آخرين جراء هجوم لمسلحين مجهولين في مديرية رماه بمحافظة حضرموت.

وحضرموت هي أكبر محافظات اليمن مساحة، واستعادت الحكومة السيطرة عليها مطلع العام الجاري، بعد مواجهات خاضتها القوات الحكومية بينها "درع الوطن" بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكل هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وذلك بعد فشله في السيطرة على المحافظات الجنوبية اليمنية لفصلها عن بقية اليمن.

في السياق، اتهمت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت -اليوم السبت- الحوثيين بالوقوف وراء عملية اغتيال الصحفي محمد عيضة -مراسل قناتي العربية والحدث- التي وقعت نهاية يونيو/حزيران الماضي بمدينة المكلا.

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وقالت في بيان -وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"- إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط متهمين اثنين من العناصر الرئيسة المنفذة للعملية، إضافة إلى عدد من المشاركين في تنفيذها بصورة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن التحقيقات كشفت أن الخلية كانت تعمل لمصلحة الحوثيين.

ميدانيا أيضا، أعلن التلفزيون اليمني -اليوم السبت- مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة الحوثي خلال إحباط قوات الجيش محاولة تسلل شرقي مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفادت قناة اليمن الفضائية الحكومية بأن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل نفذها الحوثيون باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

وأوضحت أن الجيش "تمكن من إحباط محاولة التسلل بعد رصد تحركات عناصر المليشيا الحوثية، لتندلع اشتباكات عنيفة استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة".

وحتى اللحظة لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن ما أورده التلفزيون الرسمي، لكن المواجهات تتزامن مع تصعيد لافت في اليمن أخيرا بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) من جهة أخرى.