أحرق مستوطنون، اليوم السبت، مركبة تعود لفلسطينيين وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صوريف شمال غربي الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية صوريف حازم غنيمات، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين من مستوطنة "بيت عين" اقتحموا منطقة دير النيل في البلدة، وهاجموا منازل المواطنين، وأحرقوا مركبة المواطن معتز محمد عبد الله غنيمات، وألحقوا أضرارا بمركبة أخرى، كما حاولوا إحراق منزل وخطّوا شعارات عنصرية.

وفي حادث آخر في المحافظة ذاتها، أُصيب 3 شبان، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لوكالة "وفا"، بأن مستوطنين اعتدوا على شبان بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل على الطريق الواصل بين المغير وأبو فلاح، مما أدى إلى إصابات في وجوههم وعيونهم، وإصابتهم برضوض.

وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين صدموا المركبة التي يستقلها الشبان الثلاثة بدراجة نارية رباعية قبل الاعتداء عليهم، مما أسفر عن أضرار مادية في المركبة، مؤكدا أن المستوطنين يهاجمون المارين على هذا الطريق بشكل يومي.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أبو فلاح وبلدتي المزرعة الشرقية وسلواد وقرية دير جرير شرق رام الله، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وتأتي هذه التطورات في ظل معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تشير إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفّذوا 11 ألفا و74 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026.

وذكرت الهيئة أن هذه الاعتداءات شملت الاستيلاء على أراض وممتلكات، وتوسعة استيطانية، وتهجيرا قسريا، وإعدامات ميدانية، وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، وإغلاقات وحواجز.

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ووفق معطيات الهيئة، تركزت هذه الاعتداءات في محافظة الخليل بـ2224 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ2175 اعتداء، ثم نابلس بـ2095 اعتداء، في حين سجلت محافظة بيت لحم 1137 اعتداء خلال الفترة ذاتها.