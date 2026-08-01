أخبار|إسبانيا

أزمة سبتة تمتد.. موجة عبور جديدة تضرب حدود مليلية

حفظ

Migrants walk towards the Fnideq region in northern Morocco after leaving Spain's North African enclave of Ceuta near the town of Fnideq, on the Morocco-Spain border, following an attempted to cross at the Bab Sebta border crossing, on the Morocco-Spain border on August 1, 2026.
إسبانيا أعلنت أن عدد الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة منذ بداية أزمة الهجرة بلغ نحو 50 ألف شخص (الفرنسية)
Published On 1/8/2026
|
آخر تحديث: 11:07 (توقيت مكة)

احتشد مئات الأشخاص، فجر السبت، قرب السياج الحدودي مع إسبانيا في محاولة لاجتياز الحدود نحو مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وذلك بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل إعلام إسبانية محاولة عدد من الأفراد اجتياز السياج الحدودي، في حين تمكّن البعض من اجتيازه والوصول إلى الجانب الإسباني، وسط محاولات من قوات الأمن الإسبانية لمنع تدفق المزيد من المهاجرين.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إسبانيا إن نحو 500 شخص حاولوا عبور الحدود إلى مليلية، وسط استنفار القوات الأمنية لحماية الحدود والحد من محاولات اختراق السياج الحدودي.

وألقى عدد من المهاجرين الحجارة على ضباط الأمن، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، حسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان أي من المهاجرين قد نجح في دخول مليلية. وقد أغلقت السلطات في إسبانيا معبر بني إنزار الحدودي منذ مساء الخميس، في محاولة لمنع مزيد من تدفق المهاجرين من المغرب.

وتأتي هذه الأزمة، التي وُصفت بأنها "أكبر عملية عبور جماعي من المغرب منذ عام 2021″، على وقع موجة من التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية مطلع يوليو/تموز الماضي، يقضي بحظر الإعادة الفورية لمن يُعترضون في البحر وهم يحاولون بلوغ سبتة أو مليلية، وهو ما فسره كثيرون بأنه فرصة ذهبية للجوء إلى إسبانيا.

عودة طوعية

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى مدينة سبتة منذ بداية أزمة الهجرة بلغ نحو 50 ألف شخص، موضحة أن 48 ألفا و300 منهم عادوا طوعا إلى المغرب، بينما بقي أقل من ألفي شخص داخل المدينة.

ونقلت إذاعة راديو ناسيونال عن بيانات حكومية، أمس الجمعة، أن نحو 50 ألف مهاجر دخلوا سبتة بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة عبر مضيق جبل طارق، في حين ذهب الرئيس الإقليمي خوان خيسوس فيفاس إلى أن الرقم أكبر من ذلك، مرجحا وصوله إلى 60 ألفا.

إعلان

بدورها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية إسبانية أن أكثر من 53 ألف مهاجر غير نظامي عادوا طوعا من مدينة سبتة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس -في منشور على منصة إكس مساء الجمعة- أن الأزمة انتهت فعليا، مؤكدا أن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة تقريبا قد عادوا إلى المغرب.

MADRID, SPAIN - JULY 29: Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares speaks during a joint press conference with British Foreign Secretary, Ed Miliband, at the Palacio de Viana on July 29, 2026 in Madrid, Spain. Ed Miliband was appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs on 20 July 2026. He was named to the post by the newly appointed Prime Minister, Andy Burnham, taking over the role from his predecessor Yvette Cooper. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
ألباريس أعلن عودة غالبية المهاجرين الذين اجتازوا الحدود من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية (غيتي)

تشديد الرقابة على الحدود

على الصعيد الأوروبي، تعرضت إسبانيا لانتقادات لاذعة وتهديدات باستبعادها من قوانين السفر وحرية التنقل المنظمة لمنطقة شنغن على خلفية تدفق المهاجرين بحرا وبرا من المغرب.

وتصدرت إيطاليا المشهد، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية إغلاق الحدود البحرية والجوية للبلاد مع إسبانيا وتعليق العمل بنظام شنغن بين البلدين مؤقتا، بعد ورود أنباء عن وصول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

BERLIN, GERMANY - JUNE 24: Italian Prime Minister Giorgia Meloni addresses the press during the meeting of the E5 group of nations plus NATO on June 24, 2026 in Berlin, Germany. German Chancellor Friedrich Merz is hosting leaders from the European Group of Five (E5), including Polish Prime Minister Donald Tusk, outgoing British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and NATO Secretary General Mark Rutte joining remotely from Washington, D.C. The group's agenda includes discussion on the conflict in Ukraine and preparations for the upcoming NATO Summit in Ankara, Turkey next month (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
ميلوني أكدت استعداد بلادها لتعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا في وقت سابق (غيتي)

وأيّدت فنلندا طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، متهمة مدريد بالفشل تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغّلات. وجاء ذلك في منشور لوزيرة الداخلية ماري رانتان على منصة إكس، التي دعت فيه جميع الدول الأوروبية إلى دعم اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

أما فرنسا، فشددت حكومتها عمليات التفتيش على حدودها مع إسبانيا، إذ قال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات مساء الخميس لتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على الحدود الإسبانية، بعدما دعاه الرئيس إيمانويل ماكرون للقيام بذلك.

وأعرب ماكرون -في تدوينة على منصة إكس- عن تضامنه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مؤكدا أنه عرض عليه تقديم أي مساعدة ضرورية لوقف الأزمة.

وردا على انتقادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قال ألباريس إنه تم الحفاظ على سلامة منطقة شنغن، وإنه لم يكن من الممكن الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني دون إثبات الهوية.

بدوره، وصف سانشيز ما وقع في سبتة بأنه "هجوم ضد السيادة الوطنية"، متعهدا باستخدام كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها.

وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع المغرب لمحاربة منظمات التهريب، معبرا عن أسفه لسقوط عدد من الوفيات جراء الأزمة في سبتة. كما شكر سانشيز السلطات المغربية على استعدادها للتعاون بشأن إعادة المهاجرين.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان