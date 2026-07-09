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6 سفن وتشويش مستمر.. كيف تجمدت الحركة بمضيق هرمز مجددا؟

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An Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) speed boat is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day, near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, in the south of Iran, on April 29, 2024. Persian Gulf National Day, celebrated on the 10th of Ordibehesht in the Iranian calendar, usually falls in late April or early May and marks the expulsion of the Portuguese from the Strait of Hormuz and the Persian Gulf in 1622 by the Safavid forces led by Imam Quli Khan under the command of Shah Abbas I. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
زورق تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج (غيتي-أرشيف)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 9/7/2026

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة توقفا شبه كلي في حركة عبور السفن لمضيق هرمز في الاتجاهين، صباح اليوم الخميس، وذلك بعدما شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.

وهددت إيران، أمس الأربعاء، بإغلاق مضيق هرمز بالكامل إذا شنت الولايات المتحدة المزيد من الهجمات، وسط تصاعد التوترات إلى أعلى مستوياتها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في 17 يونيو/حزيران الماضي.

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وعقب التحذير الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ جولة جديدة من الهجمات استهدفت قرابة 90 هدفا داخل إيران، في حين أعلنت طهران مهاجمة منشآت عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في عدة دول عربية.

عبور محدود

وتُظهر بيانات منصة مارين ترافيك عبورا محدودا في مضيق هرمز، اقتصر على 6 سفن، هي ناقلتا نفط، وناقلة غاز، وسفينتا شحن، وسفينة نقل بضائع سائبة.

حركة عبور اليوم 9 يوليو/تموز الجاري (مارين ترافيك).
حركة العبور في مضيق هرمز اليوم الخميس 9 يوليو/تموز (مارين ترافيك)

تشويش مستمر

يتزامن الاضطراب البحري مع استمرار عمليات التشويش في إشارات الملاحة قرب المسار الإيراني في مضيق هرمز، وقبالة السواحل الإماراتية في مياه الخليج، تزامنا مع نشاط مكثف لطائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع الأمريكية استمر حتى بعد الإعلان عن الضربات.

نشاط مكثف لطائرات التزود بالوقود الأمريكية 9 يوليو/تموز الجاري (فلايت رادار).
نشاط مكثف لطائرات التزود بالوقود الأمريكية اليوم الخميس 9 يوليو/تموز (فلايت رادار)

وتكشف خريطة التتبع الحية، وكذلك سجل مسارات الحركة من منصة "مارين ترافيك" ظهور مسارات متعارضة لأعداد كبيرة من السفن عند مقارنتها بالتحركات الطبيعية، ما يشير إلى أن العبور الظاهر هو ناتج عن تداخل لإشارات الملاحة، وليس تعبيرا دقيقا عن المسار الحقيقي للسفن.

وتزيد مؤشرات التشويش من تعقيد المشهد الملاحي، لأنها تضيف طبقة أخرى من المخاطر إلى بيئة تشهد أصلا هجمات على السفن، وتحذيرات سياسية، وتغيرات في مسارات العبور.

تزايد التشويش في منطقة الخليج 8 يوليو/تموز الجاري (فلايت رادار).
تزايد التشويش في منطقة الخليج أمس الأربعاء 8 يوليو/تموز (فلايت رادار)

هدنة على المحك

وفي اليوم الـ21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 131 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس "وجّهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما بـ20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا"، مؤكدا أن الهجمات التي وقعت اليوم هي مجرد رد فعل انتقامي.

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وأضاف ترمب أن "هدفنا ليس الحرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل، ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، أمس الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، بأنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، مضيفا: "أهدرنا كثيرا من الوقت مع إيران، ويجب علينا القيام بعملنا". ووصف ترمب الإيرانيين بأنهم "عنيفون وأشرار وحثالة"، قائلا: "بالنسبة لي، فقد انتهى الموضوع".

وفي المقابل، أعلنت القوات الإيرانية أنها استهدفت خلال الساعات الماضية بالمسيّرات أنظمة باتريوت في الكويت، وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم أُعدت على أساس مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك بنية الاتفاق من خلال "إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية" على إيران.

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

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