مقتل جندي في الجيش السوري وإصابة اثنين خلال إزالة ألغام بريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، عن مقتل جندي من الجيش السوري وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار مخلفات الحرب في ريف محافظة حلب.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ جنود الجيش السوري مهام إزالة الألغام في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تحديات كبيرة تواجه الفرق الهندسية السورية والأهالي جراء المخلفات الحربية، التي لا تزال منتشرة بكثافة في مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة تلك التي شهدت مواجهات عسكرية سابقة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان انفجار وقع في 16 أبريل/نيسان الماضي، داخل موقع يضم مخلفات حرب وألغام جرى تفكيكها في درعا، ما أدى إلى مقتل 5 جنود من الجيش السوري.

وكشفت إحصاءات لوزارة الدفاع السورية عن تفكيك وإتلاف نحو 110 آلاف لغم ومخلفات حرب، منذ مطلع العام الجاري وحتى 4 أبريل/نيسان، فيما أوضحت إدارة الإعلام والاتصال لوكالة "سانا" أن عمليات التفكيك أسفرت عن مقتل 9 عناصر من أفواج الهندسة، وإصابة 66 آخرين، بينهم 21 مصاباً بإعاقات دائمة.

وسبق أن أعلنت سوريا عن الانتقال في إزالة مخلفات الحرب من الجهود المتفرقة إلى تعاون وتنسيق دولي منظم، وذلك ضمن أعمال "مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا"، الذي انعقد بين 22 و24 يونيو/حزيران الماضي في سويسرا، برعاية من مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وشدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح على أن المؤتمر يمثل "تحولا إستراتيجيا بالشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة في قضية إزالة مخلفات الحرب التي حصدت أرواح آلاف السوريين".