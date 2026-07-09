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مشهد تستعد لدفن خامنئي بعد مراسم حاشدة في إيران والعراق

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epa13088562 A handout picture made available by the Iranian supreme leader office shows, Iranian officials and Ayatollah Ali Khamenei’s sons pray over his coffin and of his family members at a mass prayer for late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during a farewell ceremony ahead of his funeral at the grand Mosallah mosque in Tehran, Iran, 05 July 2026. Iran is holding a multi-day state funeral from 04 to 09 July 2026 for the Iranian supreme leader assassinated on 28 February 2026. EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT RESTRICTIONS: ISRAEL OUT - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/VOA PERSIAN/MANOTO TV/IRAN INTERNATIONAL TVHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
من المقرر أن يدفن جثمان خامنئي في مدينة مشهد الإيرانية (الأوروبية)
Published On 9/7/2026

يوارى جثمان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الثرى، اليوم الخميس، في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، في ختام مراسم تشييع استمرت ستة أيام، وشملت مواكب جنائزية في عدد من العتبات الشيعية البارزة في إيران والعراق.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن خامنئي سيدفن في مسقط رأسه بمدينة مشهد، إلى جوار مقام الإمام الرضا، الذي يعد الإمام الوحيد من بين الأئمة الاثني عشر لدى الشيعة المدفون في إيران.

ويضم محيط مقام الإمام الرضا مدافن عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ملوك إيرانيون سابقون، والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه عام 2024 إثر تحطم مروحية في أذربيجان.

وكان مدير مكتب خامنئي، محمد محمدي كلبايكاني، قد أعلن عبر التلفزيون الرسمي أن المرشد الراحل أوصى قبل وفاته بأن يدفن في مدينة مشهد.

epa13098910 A handout photo made available by the Iranian Supreme Leader's office shows Iraqi Shiite during the funeral ceremony of the late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei in city of Najaf, Iraq, 08 July 2026. A multi-day state funeral is held from 04 to 09 July 2026 for Khamenei who was killed in a joint US and Israeli airstrike on 28 February 2026. EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE / HANDOUT RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
مراسم تشييع خامنئي في النجف بالعراق (الأوروبية)

مراسم الدفن

وشهدت المدينة، مساء الأربعاء، استعدادات واسعة لمراسم الدفن، حيث رُفعت صور خامنئي ولافتات تشييع ضخمة في مطار مشهد ومحطات المترو، وتوافد آلاف الأشخاص إلى شوارع المدينة وهم يرفعون الأعلام الإيرانية والرايات الحمراء ويرددون هتافات من بينها "الموت لأمريكا".

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ مشهد، حسن حسيني، توقعه مشاركة نحو 15 مليون شخص في مراسم الدفن، وهو ما يزيد بأكثر من خمسة أضعاف على عدد سكان المدينة.

وكان من المقرر أن تبدأ مراسم الدفن عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت لاحقا عن المنظمين تأجيل انطلاقها إلى الساعة الثانية بعد ظهر الخميس، بسبب تأخر مراسم التشييع في العراق.

وفي العراق، شاركت حشود كبيرة، الأربعاء، في مراسم وداع خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء، في إطار مراسم حرصت القيادة الإيرانية على أن تعكس مكانته بعد قيادته الجمهورية الإسلامية نحو أربعة عقود.

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وقُتل خامنئي وعدد من أفراد عائلته في 28 فبراير/شباط بقصف أمريكي إسرائيلي استهدف مقر إقامته في طهران.

وشارك في المراسم عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى قادة عسكريين، أبرزهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

TOPSHOT - This handout photograph provided by the Iranian supreme leader office (Khamenei.IR) shows mourners gathering to pray for Iran's slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during the second day of funeral ceremonies at the Grand Mosalla in Tehran on July 5, 2026.
مراسم تشييع خامنئي شهدت توافد حشود بمئات الآلاف (الفرنسية)

عودة التصعيد

وتزامنت مراسم التشييع مع تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران في 17 يونيو/حزيران قد انتهى، متوعدا بتوجيه ضربات قوية إلى البلاد، بعد تبادل للضربات أعقب إطلاق نار نُسب إلى إيران على ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

وفي طهران، أعلن الجيش الإيراني مقتل ثمانية من عناصره جراء الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت جنوب البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن الهجمات الأمريكية في يومي 8 و9 يوليو/تموز الجاري استهدفت 5 محافظات إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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