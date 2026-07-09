مسدس وذخيرة حية.. هدايا أردوغان لقادة حلف الناتو

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهدى قادة الدول المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها أنقرة مسدسات شخصية محفورة بأسماء أصحابها، مرفقة بعلب من الذخيرة الحية.

وقال ستارمر، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته إلى المملكة المتحدة، إن أردوغان قدّم لكل زعيم مشارك مسدسا من طراز تركي منقوشا عليه اسمه، إلى جانب علبة ذخيرة، مضيفا أن الرئيس التركي أرفق الهدية بمذكرة موقعة شخصيا تعفي السلاح من قيود التصدير التركية.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه لم يتمكن من إدخال الهدية إلى بلاده بسبب التشريعات البريطانية الصارمة المتعلقة بحيازة واستيراد الأسلحة النارية، ما اضطره إلى ترك المسدس في تركيا لإبطال مفعوله، رغم الإعفاء التركي الخاص المرفق بالهدية.

يُذكر أن الوضع الذي واجهه ستارمر يرتبط تحديدا بقانون الأسلحة النارية البريطاني، الذي يفرض قيودا صارمة على استيراد وحيازة الأفراد للمسدسات اليدوية، وذلك منذ مجزرة "دانبلين" عام 1996 التي أدت إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قادة آخرون في الحلف واجهوا عقبات قانونية مماثلة عند نقل الهدايا إلى بلدانهم، فيما أفادت تقارير بأن السلطات الألمانية تعاملت مع المسدس المخصص للمستشار الألماني باعتباره هدية رسمية للدولة، وتمت إحالته إلى السفارة الألمانية في أنقرة لاستكمال إجراءات استيراده وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وجاءت الهدية على هامش قمة الناتو التي عُقدت في العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026، وشهدت مناقشات مكثفة بشأن تعزيز الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، ودعم أوكرانيا، ومستقبل التعاون العسكري داخل الحلف، فضلا عن ملفات تتعلق بالصناعات الدفاعية التركية ومبيعات الأسلحة.

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ويُنظر إلى الخطوة التركية بوصفها لفتة رمزية تعكس الطفرة الواسعة لقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.