لغز الطائرة الجديدة.. لماذا غادر ترمب تركيا بطائرة الرئاسة القديمة؟

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركيا، الأربعاء، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة من طراز "في سي-25 إيه"، قبل أن ينتقل لاحقا إلى الطائرة الجديدة المعدلة من طراز "بوينغ 747-8" خلال توقف في قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في طريق عودته إلى واشنطن بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأظهرت منصات تتبع الرحلات أن الطائرة المعدلة من طراز "بوينغ 747-8" التي وصل بها ترمب إلى تركيا غادرت في وقت مبكر من الأربعاء متجهة إلى قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث هبطت قبل ساعات من وصول الرئيس إليها لاستكمال رحلته إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنه اختار السفر إلى القاعدة البريطانية على متن الطائرة القديمة "من أجل الأيام الخوالي"، فيما أُرسلت الطائرة الجديدة -التي أهدتها قطر- مسبقا إلى "ميلدنهال" لإتاحتها أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك.

وأضاف أن أفراد القوات الأمريكية في القاعدة أبدوا حماسا كبيرا لرؤية الطائرة الجديدة والتجول داخلها، مؤكدا أن التوقف في القاعدة البريطانية جاء ضمن مسار الرحلة العائد من تركيا إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات مصورة ترمب وهو يصعد لاحقا إلى متن الطائرة الجديدة في قاعدة ميلدنهال لمواصلة رحلته إلى واشنطن.

وتُعد الطائرة الجديدة من طراز "بوينغ 747-8″، ذات الألوان الحمراء والبيضاء والكحلية، وقد خضعت لتعديلات واسعة عقب تسلمها، في إطار جهود تحديث أسطول النقل الرئاسي الأمريكي الذي يعتمد على طائرات دخلت الخدمة منذ مطلع التسعينيات.

وعندما سُئل ترمب خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة الناتو عن أسباب تبديل الطائرة خلال رحلة العودة، أشار إلى أنه يواجه تهديدات بشكل مستمر، قائلا إنه "الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية"، دون أن يربط بشكل مباشر بين تلك التهديدات وقرار تغيير الطائرة.

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من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، في بيان "إن طائرة (إير فورس وان) الجديدة هي طائرة متطورة للغاية جُهزت ببروتوكولات أمنية رفيعة المستوى تضمن سلامة الرئيس وموظفيه".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهدى طائرة من طراز "بوينغ 747-8" لترمب العام الماضي، بعدما اشتكى الرئيس الأمريكي من طائرتين رئاسيتين متقادمتين تستخدمان منذ عام 1990.