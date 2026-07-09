على خطى أبيه وشقيقه.. يائير نتنياهو يغير اسمه إلى "يوناتان هون"

كشف إعلام إسرائيلي أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه لدى السلطات إلى يوناتان هون، على غرار ما فعله والده وشقيقه الأصغر قبل سنوات.

وأفادت صحيفة هآرتس أن تغيير الاسم تم قبل عامين ونصف العام، مشيرة إلى أنها تملك وثائق صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تثبت استخدام الاسم الجديد مع رقم التعريف الضريبي ذاته.

وأشارت إلى أن شهادات خصم الضرائب الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2024 حملت اسم يائير نتنياهو، بينما صدرت الشهادات التالية باسم يوناتان هون مع بيانات التعريف نفسها.

وبحسب الصحيفة، يعد تغيير الاسم الرسمي في بطاقة الهوية الإسرائيلية إجراء نهائيا لا يمكن التراجع عنه لمدة 7 سنوات.

ولفتت إلى أن نجل نتنياهو مسجل لدى مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين بصفته عاملا لحسابه الخاص في مجال الإعلان، مبيّنة أنه أسس خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية شركة بولاية كونيتيكت مختصة في إقامة المحاضرات.

ولم تتضح بعد أسباب تغيير الاسم، كما لم يعلق يائير نتنياهو على تقرير الصحيفة.

من أين جاء الاسم؟

وفقا لهآرتس فإن الاسم الجديد مستوحى من تاريخ عائلة يائير، فـ"هون" هو اسم عائلة جده لأمه شموئيل بن أرتزي، فيما يعود اسم يوناتان إلى عمه، الذي قُتل خلال عملية إنقاذ رهائن في مطار عنتيبي عام 1976.

وبيّنت أن بنيامين نتنياهو كان قد غيّر اسمه إلى "بن نيتاي" خلال وجوده في الولايات المتحدة في ثمانينات القرن الماضي، بهدف استخدام اسم أسهل نطقا، وفق قوله.

وذكرت أن أفنير، الشقيق الأصغر ليائير، غيّر اسمه قبل نحو 5 سنوات إلى "آفي سيغال"، وقال لاحقا إن الخطوة جاءت لأسباب أمنية خلال إقامته في إنجلترا للدراسة.

ويعد يائير من الشخصيات الجدلية، بسبب تدويناته ضد المعارضين لوالده ووجوده خارج إسرائيل أثناء حرب الإبادة على غزة.

وفي فبراير/شباط الماضي كشف درور عامي رئيس فريق الحماية السابق لنتنياهو عن عدة فضائح مرتبطة بأسرة نتنياهو، من أبرزها اعتداء يائير نتنياهو على والده، مما أدى "لإبعاده قسرا" إلى الولايات المتحدة، وفق حوار أجرته معه صحيفة معاريف الإسرائيلية.

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ويأتي تغيير الاسم في وقت لا يزال فيه نتنياهو الأب مطلوبا منذ عام 2024 للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.