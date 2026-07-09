وزير الخارجية القطري يبحث مع عراقجي التصعيد بين واشنطن وطهران

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض فيه تطورات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء القطري أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الوزير القطري خلال الاتصال مع عراقجي على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما جدد دعم دولة قطر لمساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

والأربعاء، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران في 17 حزيران/يونيو قد انتهى، متوعدا بتوجيه ضربات قوية إلى البلاد، بعد تبادل للضربات أعقب إطلاق نار نُسب إلى إيران ضد ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا.