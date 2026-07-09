شاهد.. لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري

شهد مطار زاكينثوس الدولي في اليونان حادثا جويا مروعا بعد ظهر اليوم الخميس، إثر هبوط اضطراري لمقاتلة حربية تابعة للقوات الجوية اليونانية من طراز إف-16، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

ووفقا للمعلومات الأولية وتصريحات الجهات الرسمية، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة، بينما نجا الطيار وخرج سالما وبصحة جيدة.

وأظهرت مقاطع مرئية تداولتها منصات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى التي أعقبت الهبوط الاضطراري، حيث شوهدت ألسنة اللهب تندلع أسفل الطائرة قبل أن تتدخل فرق الإطفاء لإخمادها.

وتشير التقييمات الأولية للسلطات المختصة إلى أن الطائرة، التي كانت تنفذ طلعة تدريبية، ربما واجهت خللا فنيا في معدات الهبوط.

وتنتمي المقاتلة إلى السرب 335 ضمن جناح القتال 116، وكانت قد أقلعت من قاعدة أراكسوس الجوية الواقعة في شمال غرب بيلوبونيز.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام يونانية بيانا رسميا صادرا عن القوات الجوية اليونانية يطمئن الرأي العام، حيث أكد أن الطيار بصحة جيدة.

وأوضح البيان تفاصيل الحادثة، مبينا أنه في تمام الساعة 1:45 من ظهر اليوم، نفذت المقاتلة هبوطا اضطراريا في مطار زاكينثوس بسبب عطل فني طارئ، ومؤكدا في الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث لضمان عدم تكراره مستقبلا.