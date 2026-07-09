بعثة أممية: الدعم السريع نفذ قتلا واغتصابا جماعيا واختطافا ممنهجا في الفاشر

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي وحشية، واختطافا ممنهجا للنساء والفتيات، وعمليات اغتصاب جماعي في الفاشر.

ورأت أن هذه الفظائع "الشنيعة" تشكّل مؤشرات واضحة على حدوث إبادة جماعية في البلاد.

وأوضح تقرير جديد للبعثة أن تحقيقاتها المكملة، الواردة في ورقة تكميلية تستند إلى تقرير سابق بعنوان "مؤشرات الإبادة الجماعية في الفاشر"، توفر أدلة إضافية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تشمل الاحتجاز والتعذيب واحتجاز الرهائن لافتدائهم والإخفاء القسري للمدنيين.

ووفق رئيس البعثة محمد شاندي عثمان، فإن التحقيقات لا تقتصر على توفير الأساس الإثباتي لاستنتاجات البعثة بشأن الفاشر، بل تعكس أيضا استمرار العمل في توثيق الانتهاكات التي دمرت المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء دارفور.

وحذر المسؤول الأممي من أن الأنماط التي وثقتها البعثة – ومن بينها تطويق المدن، والهجمات على البنية التحتية المدنية، وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين – تمثل "تحذيرا صارخا" يستدعي تحرك المجتمع الدولي لمنع وقوع مزيد من الكوارث.

ويأتي التقرير بينما يتزايد القلق بشأن الوضع في الأبيّض، حيث يواجه أكثر من نصف مليون من السكان وما يزيد على 100 ألف نازح داخلي انعداما متزايدا للأمن، وهجمات على البنية التحتية الحيوية، وقيودا على الحصول على الخدمات الأساسية، بحسب نص البعثة.

وفي قرار اعتُمد دون تصويت في 6 يوليو/تموز، أعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الخطر الوشيك بوقوع فظائع واسعة النطاق على يد قوات الدعم السريع في الأبيّض والمناطق المحيطة بها، وطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات أو تجاوزات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم الدولية ذات الصلة في المنطقة.

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وجددت البعثة دعواتها لضمان مساءلة فعالة، بما في ذلك التعاون الفوري واتخاذ إجراءات من جانب المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها ستواصل تحقيقاتها وتقديم تقارير عن الوضع في الأبيّض والمناطق المحيطة بها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، عملا بقرارات المجلس.

ووثق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية ما تعرض له المدنيون في الفاشر ومحيطها من قتل وإصابة وضرب وتعذيب واحتجاز بين مطلع 2024 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، واتهم قوات الدعم السريع بممارسة القتل العمد، والنقل القسري، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، والاسترقاق، والإبادة.