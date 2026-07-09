بتنسيق سوري تركي.. بدء إنشاء جسر حربي لربط ضفتي الفرات في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الأربعاء، بدء أعمال إنشاء جسر حربي عائم فوق نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا، بالتعاون مع الجيش التركي، وذلك بهدف إعادة وصل ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل المدنيين.

ويأتي إنشاء الجسر الحربي، وفق الدفاع السورية، بالتوازي مع استكمال جسر آخر لربط ضفتي نهر الفرات بالتعاون مع محافظة دير الزور.

من جانبه، وجّه وزير الدفاع السوري، عبر حسابه على منصة إكس (X)، الشكر لوزارة الدفاع التركية "ممثلة بمعالي الوزير السيد يشار غولر، على المساعدة المقدمة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن بناء الجسر يأتي "تخفيفا عن أهلنا في المحافظة، وتأكيدا على أن الجيش كما أدى واجبه في ميادين القتال، حاضر أيضا للمساهمة في جهود البناء".

المواصفات الفنية

ويبلغ طول الجسر الحربي العائم والجاري تشييده بالقرب من "معبر السياسية" نحو 280 مترا، وبحسب مراسل "سوريا الآن" تصل قدرته الاستيعابية للحمولة إلى 70 طنا.

وقال يحيى العلي، عضو المكتب التنفيذي للإسكان والخدمات والمرافق لمراسل "سوريا الآن" إن العمل بدأ "فور استقرار مناسيب تدفق المياه في نهر الفرات"، مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء الجسر خلال أيام قليلة، على أن يكون متاحا لحركة المرور بعدها مباشرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين بديل بري آمن لآلاف المدنيين الذين يعتمدون حاليا على "العبارات النهرية" للتنقل بين ضفتي الفرات، وهي الوسائل التي سجلت المنطقة بسببها حوادث غرق متكررة، كان آخرها غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي للمدينة.

وإلى حين اكتمال مشروع إعادة تأهيل "جسر السياسية" – الذي دخلت أشغاله حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستمر نحو 12 شهرا، وفق ما أفادت به وزارة الأشغال العامة والإسكان – يظل بناء الجسر الحربي وترميم الجسر الترابي هي السبل الوحيدة لتيسير تنقّل الأهالي واستمرار حركتهم اليومية في المحافظة.