الكويت والبحرين تتصديان لهجمات جوية وتحذير أمني في قطر

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي -فجر اليوم الخميس- إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية"، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صافرات الإنذار.

وجاءت هذه التطورات عقب ضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية. بالإضافة إلى قصف جسرين للسكك الحديدية، في أول هجوم ضد البنية التحتية في إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وفيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق صافرات الإنذار في البلاد، نبّه الجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات -في حال سماعها- ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إطلاق صافرات الإنذار، داعية -في منشور عبر منصة إكس– المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد دوّت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، بعد لحظات من إطلاق السلطات صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي.

ومن جانبه، قال المستشار الإعلامي لملك البحرين -في منشور على منصة إكس- إن "منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البحرين".

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الداخلية في قطر أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية السكان إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.

الحرس الثوري: استهدفنا 4 قواعد

ولاحقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفه بـ"البنى التحتية والمنشآت المهمة" لقاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، بالإضافة إلى قاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين.

وأضاف الحرس الثوري -في بيان- أنه استخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن ما اعتبرها "المرحلة الأولى من الردّ العقابي على أمريكا".

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وتوعد الحرس الإيراني الجيش الأمريكي بردود "ساحقة" تشمل "قواعد أمريكية أخرى في المنطقة، في حال تكرار أي اعتداء"، محذرا من أنه لن يترك أي "اعتداءات" من الجيش الأمريكي دون ردّ.

وكان موقع "نور نيوز" الإيراني نقل عن مصدر عسكري، عقب الضربات، أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، و"سيكون ردا جالبا للندم" على الجانب الأمريكي.