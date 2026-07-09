"الحرب لم تنته".. إسرائيل تعلن استعدادها لجولة قتال ثالثة مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنته بعد، وإن تحديات جديدة تبرز أمام تل أبيب، في حين أكد وزير دفاعه يسرائيل كاتس استعداد إسرائيل لجولة قتال ثالثة مع إيران.

وأضاف نتنياهو أن النظام الإيراني تلقى ضربة قاسية، مشيرا إلى أن سياسة تل أبيب واضحة في هذا السياق، وأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه.

ولفت إلى أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران قد امتلكت أسلحة نووية، مشيرا إلى أن هناك ما وصفها بـ"محاور تسقط وأخرى تنهض في الشرق الأوسط ".

وأوضح أن تل أبيب تتابع وتستعد لكل سيناريو، وأن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل ركن أساسي لأمنها القومي ومفتاح للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، على حد قوله.

على صعيد متصل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إنهم يراقبون من كثب ما يحدث في إيران ولبنان، مؤكدا أن إسرائيل على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري.

وتوعد بالرد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بتل أبيب.

وجاءت التصريحات الإسرائيلية بعد ساعات من حديث موقع "والا" الإسرائيلي عن استعداد تل أبيب لرد محتمل من طهران، وكذلك من لبنان.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال رد إيراني، مضيفا أن جميع منظومات الدفاع لدى الجيش في حالة جاهزية للتعامل مع أي سيناريو، سواء من الدائرة الثالثة (في إشارة إلى إيران) أو من جنوب لبنان.

وأمس الأربعاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل "تعيش حالة تأهب قصوى، وتستعد لاحتمال استئناف القتال سريعا، لكن التقييم يشير إلى أن هذا التصعيد لن يتحول إلى حرب شاملة ".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن ثمة اعتقادا سائدا في إسرائيل بأن الأمريكيين لن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، وأن الإستراتيجية الأمريكية تقوم على المماطلة حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في سبيل الحفاظ على انخفاض أسعار النفط، وعدم التأثير في مباريات كأس العالم لكرة القدم.