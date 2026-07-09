الاحتلال يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا مأهولا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وشردت سكانه. كما اعتقلت 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة.

وقال الناشط في رصد الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي الخليل أسامة مخامرة، في بيان وزعه على الصحفيين، إن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت منطقة "إرفاعية" في خلة المية شرق بلدة يطا فجرا، وهدمت منزل المواطن إياد مصلح العمور بشكل كامل.

وأضاف أن المنزل المستهدف مكون من طابقين بمساحة إجمالية تتجاوز 600 متر مربع، وكان يؤوي ثلاث عائلات يبلغ مجموع أفرادها 15 فردا "باتوا الآن بلا مأوى".

وفي شمال الضفة الغربية أتمت قوات الاحتلال هدم منزل كانت قد هدمت أجزاء منه الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن المنزل يقع في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت ومساحته نحو 100 متر مربع، وكان جاهزا للسكن.

وتندرج عملية الهدم هذه في سياق سياسة إسرائيلية مستمرة تستهدف التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو.

وتتذرع سلطات الاحتلال للهدم عادة بـ"عدم الحصول على تراخيص بناء"، علمًا بأنه من شبه المستحيل الحصول على ترخيص للبناء هناك وفق تقارير للأمم المتحدة.

من جهة ثانية اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية واعتقلت 11 فلسطينيا.

ووفق الوكالة الرسمية جرت الاعتقالات في محافظات القدس ورام الله وجنين ونابلس، بعد مداهمة منازل المستهدفين وتفتيشها.