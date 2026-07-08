"اضرب الجنود قبالتك".. كاميرا المقاومة توثق كواليس معارك مدينة غزة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطعا مصورا تنعى فيه الشهيد روبين يوسف النونو، الذي كان يشغل منصب قائد مجموعة في كتيبة الرضوان التابعة للواء غزة.

واستُشهد النونو خلال المعارك الضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتظهر المشاهد تفاصيل مشاركته في التصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت في منطقة حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، إلى جانب عرض لقطات من التدريبات العسكرية التي خضع لها في مواقع المقاومة قبيل اندلاع الحرب.

استهداف القوات المتحصنة

وبرز في التسجيل مشهد يوثق حوارا ميدانيا بين الشهيد النونو ورفيقه الشهيد القائد الميداني عبد الكريم النفار أثناء المواجهات، وأبلغ النونو رفيقه بأن الجنود الإسرائيليين يكتظون داخل إحدى المدارس في المنطقة، وعندما سأله النفار عن موقع الدبابة، أجابه بأنها تقف على الطرف، وطلب منه إطلاق قذيفة الياسين (105) محلية الصنع على الجنود.

وعقب ذلك، أظهرت اللقطات خروج النفار من موقعه وإطلاقه القذيفة، لتوثق الكاميرا لحظة استهداف المبنى الذي يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وصية مؤثرة للأم

وتضمن الإصدار المرئي وصية تركها الشهيد النونو لوالدته، عبر فيها عن بره وطلب منها المسامحة، مؤكدا أن رضا الله عنه مرهون برضاها، وقال الشهيد في وصيته إن أمنيته لن تتحقق إلا بفك هذا الرهان، ولن تكتمل دون صبر والدته واحتسابها له شهيدا ومجاهدا في سبيل الله، وثائرا لدماء الشهداء، وطلب النونو من أمه ألا تبكي عليه، بل أن تزغرد معتبرة استشهاده عرسا.

وتُعد "أقمار الطوفان" سلسلة من الإصدارات المرئية التي تنتجها وتبثها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، وتهدف هذه السلسلة إلى توثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.