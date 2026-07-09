أبادت عائلات بأكملها.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في لبنان

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بالتحقيق في ثلاث هجمات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال مارس/آذار الماضي، بوصفها جرائم حرب.

وقالت المنظمة -في تقرير- إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا، وإبادة عائلات بأكملها.

واستهدفت الغارات الثلاث منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب مدينة صيدا بين 6 و13 مارس/آذار.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة كريستين بيكرلي "في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلا، مما يُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين".

واستندت هذه المطالبات إلى مقابلات أجرتها المنظمة في إطار تحقيقها مع 15 شخصا، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحافيون زاروا مواقع الغارات ومسؤولون محليون.

انتهاك القانون الدولي

وبناء على الأدلة التي جمعتها، أوردت المنظمة "أسبابا معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين، أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين".

ودعت بيكرلي الدول إلى أن "تفرض بشكل فوري حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج إقليم الدول للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا".

وأوردت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، ردت على أسئلة وجّهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، منها الغارات الثلاث، بأن بعضها استهدف "أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى إلى "المراجعة".

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ولم تقدم السلطات الإسرائيلية، وفق التقرير، "أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة"، متهمة حزب الله بأنه "يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

الانتهاكات مستمرة

وشملت الحرب لبنان بعد هجوم صاروخي من حزب الله على إسرائيل في الثاني مارس/آذار، ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية لإيران.

وردّت إسرائيل بغارات كثيفة وبتوغل بري لقواتها التي احتلت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، وبعمليات تفجير واسعة النطاق.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية منذ اندلاعها عن مقتل أكثر من 4300 شخص في لبنان، وفق السلطات.

وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو/حزيران اتفاق إطار يمهّد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.

وسبق ذلك توصّل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، ساهم في إرساء وقف لإطلاق النار بدءا من 21 يونيو/حزيران.

ورغم تراجع المواجهات إلى حد كبير، تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ تنفذ غارات بين الحين والآخر في جنوب لبنان تسفر عن قتلى ومصابين.