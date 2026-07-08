رئيسة وزراء الدانمارك لترمب: غرينلاند ليست للبيع

أكدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، أن غرينلاند "ليست للبيع"، مجددة رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رغبته في أن تكون الجزيرة تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات فريدريكسن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد يوم من إعادة ترمب تأكيد موقفه بأن غرينلاند ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكنه لم يكرر التهديدات التي كان قد أطلقها في بداية العام.

وقالت فريدريكسن للصحفيين "استمعت للرئيس الأمريكي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية، للأسف. وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".

وأضافت "بالطبع غرينلاند ليست للبيع، ونأمل أن يحترم الجميع -بما في ذلك الحلفاء- حق شعب غرينلاند في تقرير المصير".

وشددت على أن الدانمارك وغرينلاند تتمتعان بالسيادة، قائلة "نحن دول ذات سيادة، ونحتاج من الجميع احترام سلامة أراضينا وسيادتنا".

وأكدت رئيسة الوزراء الدانماركية كذلك أن بلادها على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي -بما في ذلك أراضي الدانمارك- إذا تعرضت لأي هجوم، مشيرة إلى أن الدانمارك تعتمد أيضا على حلفائها في الناتو للوفاء بالتزاماتهم في إطار مبدأ الدفاع الجماعي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد مرارا أن بلاده بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في حين رفضت الدانمارك وغرينلاند هذه التصريحات.

وغرينلاند ذات حكم ذاتي لكنها تتبع للدانمارك، وتُعد أكبر جزيرة في العالم، وتتمتع بموقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي.