4 كيلومترات من الحشود.. صور فضائية ترصد مراسم تشييع خامنئي في قم

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية صباح أمس الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2026، حشودا واسعة في مدينة قم الإيرانية، ضمن مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي لليوم الخامس.

وتُظهر الصور مجموعات كبيرة من المشيعين تتحرك على امتداد شارع "پيامبر أعظم" باتجاه مسجد جمكران، أحد أهم المواقع في قم التي تحتضن أبرز المدارس الدينية الشيعية وعددا كبيرا من المراقد والمزارات.

وبحسب قراءة الصور، امتدت الحشود على محور يقارب 4 كيلومترات باتجاه المسجد، بينما ظهرت في محيط جمكران تجمعات كبيرة من الناس، إلى جانب آلاف السيارات والحافلات في المناطق المحيطة.

محور باتجاه جمكران

تركزت الحركة الرئيسة للمشيعين على شارع "پيامبر أعظم"، وهو محور واسع يصل إلى منطقة مسجد جمكران، حيث بدت مجموعات كبيرة من الناس تتحرك باتجاه المسجد ضمن مراسم التشييع المستمرة.

آلاف المركبات حول المسجد

في محيط مسجد جمكران، تُظهر الصور تجمعات كبيرة من السيارات والحافلات، إلى جانب حشود من المشيعين في الساحات والطرق القريبة.

وتعكس كثافة المركبات حول المسجد حجم التعبئة والتنقل نحو موقع المراسم، خصوصا أن جمكران يقع خارج الكتلة المركزية لمدينة قم، مما يجعل الوصول إليه مرتبطا بحركة نقل واسعة عبر الحافلات والسيارات الخاصة.

من طهران إلى قم

تأتي صور قم بعد يوم من صور فضائية أخرى أظهرت حشودا غفيرة في طهران خلال مراسم تشييع خامنئي، حيث امتدت التجمعات على محاور رئيسية في وسط العاصمة.

ووصل جثمان خامنئي، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار النجف جنوبي العراق، تمهيدا لمواصلة تشييعه، ومن المقرر أن يتوجه الموكب الجنائزي، اليوم، لزيارة مرقدَي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى إيران، حيث يُوارى الثرى غدا الخميس في مسقط رأسه مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، بجوار مرقد الإمام علي الرضا.

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وكان خامنئي قد قُتل في 28 فبراير/شباط الماضي، بغارات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مجمعا يضم مقر إقامته في طهران، في اليوم الأول من الحرب التي أشعلت المنطقة قبل 4 أشهر.