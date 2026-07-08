25 دولة تشارك في معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة

انطلقت فعاليات معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة "سيرو بترو 2026″، مساء الثلاثاء، في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 120 شركة تمثل 25 دولة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".‏

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي-في كلمة عقب الافتتاح- إن انعقاد المعرض "يأتي في مرحلة مفصلية يشهد خلالها قطاع النفط والغاز في سوريا انطلاقة ‏جديدة، تقوم على إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير الحقول والمنشآت، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ‏قائمة على الشفافية والشراكة والثقة المتبادلة".‏

وارتفع إنتاج سوريا من النفط من 10-15 ألف برميل يومياً إلى أكثر من 100 ألف برميل، مع خطة لمضاعفته بنهاية العام إلى 200 ألف برميل يومياً، والوصول إلى نحو 800 ألف برميل يومياً بحلول عام 2029، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي في تصريحات سابقة.

عقود إستراتيجية

وأوضح قبلاوي أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود الاستراتيجية مع شركات دولية متخصصة، ‏إلى جانب إطلاق مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتخزين، معتبراً أن هذه الخطوات ‏تعكس تنامي الثقة بفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري وتمهد لمرحلة جديدة من النمو والتعاون.‏

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شيفرون الأمريكية وشركة باور إنترناشيونال القطرية لتطوير أول مشروع بحري للنفط والغاز في سوريا، في اتفاق قالت الحكومة السورية إنه يستهدف دعم الاستثمار في قطاع الطاقة، وفق أسوشيتد برس.

وفي مايو/ أيار من العام الجاري، وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية، في تحرك جديد ضمن مساعي دمشق لإعادة بناء قطاع الطاقة.

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ويستمر "سيرو بترو 2026" حتى 10 يوليو/تموز الجاري، ويقدم تقنيات وحلول في ‏مجالات النفط والغاز والطاقة والخدمات المرتبطة بها، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الشركات والخبراء ‏والجهات العاملة في قطاع النفط والغاز.‏