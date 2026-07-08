وسائل إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارة كانت مقررة لإسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، دون توضيح أسباب القرار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين إسرائيليين أن هيغسيث ألغى زيارته -التي كانت ستكون الأولى منذ توليه منصبه- في أعقاب التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة .

وأوضح المصدران الإسرائيليان للشبكة أن وزير الحرب الأمريكي كان يُفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، كما كان من المقرر أن يزور قواعد القوات الجوية الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء زيارة هيغسيث الذي يشارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في أنقرة.

ولم توضح هيئة البث أسباب إلغاء الزيارة، لكنها كانت قد أفادت -في وقت سابق اليوم- بأن هيغسيث كان سيبحث في الزيارة مع نتنياهو وكاتس ملفات إيران ولبنان، إلى جانب قضية انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

ولم يرد حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي بشأن إلغاء الزيارة التي لم تعلن عنها إدارة ترمب أو الحكومة الإسرائيلية.

وأتى إلغاء الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" بالنسبة له، غداة غارات أمريكية استهدفت فجرا مواقع في جنوب إيران، وشن الحرس الثوري هجوما على ما قال إنها "منشآت أمريكية" في الكويت والبحرين.

كما يأتي ذلك وسط حديث عن تباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن ملفات إقليمية، بعدما أقر نتنياهو -يوم الاثنين- بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي، مع تأكيده استمرار التنسيق بين الجانبين.

تركيا ومقاتلات "إف-35"

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، أمس الثلاثاء، عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة الناتو الحالية بشأن حصول تركيا على مقاتلات "إف-35".

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وقال أردوغان إن ملف مقاتلات "إف-35" ليس جديدا "وقد ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات، كما أن السيد ترمب قدّم لنا وعدا بهذا الخصوص، وهو دائما يفي بوعوده".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في أنقرة -خلال لقائه نظيره التركي- إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز.

والثلاثاء، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.

وكانت واشنطن قد أقصت أنقرة من برنامج هذه المقاتلات المتطورة عام 2019 على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي.

وتستضيف تركيا -يومي الثلاثاء والأربعاء- قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول في عام 2004.