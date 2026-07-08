هل أظهرت الكاميرات "حزن إنفانتينو" بعد تقدم مصر على الأرجنتين بهدفين؟

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم أحداثا دراماتيكية، لم تقتصر على النتيجة التي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بل امتدت لتشمل اتهامات بالتأثير في نتيجة المواجهة.

وفي خضم التوتر والجدل الدائر بعد المباراة بشأن الأزمة التحكيمية، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو زعم ناشروها أنها تظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، متفاعلا بحزن وصدمة مع مجريات المباراة من المقصورة الرئيسية.

غضب واتهامات بالتحيز

وتحولت المباراة -التي وصفها رئيس الاتحاد في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام" بأنها مثيرة وستبقى في الذاكرة طويلا- إلى موجة غضب عارمة ضده، وسط اتهامات بـ"التحيز" وانتقادات عربية ومصرية واسعة.



وفور انتهاء مباراة "الفراعنة"، نشرت حسابات على المنصات الرقمية مقطع فيديو زعمت أنه يوثق لحظة غضب وحزن إنفانتينو في ملعب أتلانتا بعد تسجيل مصر هدفها الثاني في مرمى الأرجنتين.

صدمة وحزن

وأظهر المقطع المتداول حالة من الصدمة انتابت رئيس الفيفا بعد تسجيل الهدف الثاني، حيث ظل ثابتا على مقعده رغم الاحتفالات الجنونية للمحيطين به، في مشهد فسره متداولو المقطع على أنه "استياء" من التقدم المصري التاريخي.

وأشار ناشطون إلى أن إنفانتينو "فضحته الكاميرات"، متهمين المنظومة بـ"الانحياز وعدم الشفافية"، وحصد المقطع أكثر من 10 ملايين مشاهدة على حساب واحد فقط.

وقال أحد المدونين إن رئيس الفيفا أثبت أن "ثانية واحدة من الصمت أو العبوس أخطر من ألف تصريح"، مشددا على أن الحياد تصرف يظهر على الوجه قبل أن يكتب في اللوائح.

ترويج وتفاعل واسع

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عندما بدأت صفحات رياضية بارزة في ترويجه بعناوين جذابة تترك التفسير للمشاهدين، مما عزز فرضية التحيز.

ونشر حساب "ترول فوتبول" "Troll Football" الساخر، الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص، صورتين زعم أنهما لردود أفعال إنفانتينو؛ حيث ظهر سعيدا بعد احتساب ركلة جزاء للأرجنتين، ومستاء بعد تصدي الحارس المصري مصطفى شوبير لها، بينما يواسيه أحد مرافقيه.

وادعى معلقون أن الصور ليست عشوائية، بل تعكس "تسهيلات تحكيمية" قدمت للأرجنتين.

انخراط وسائل الإعلام

لم يتوقف الأمر عند منصات التواصل، بل امتد لصحف ووسائل إعلام مصرية، إذ نشرت صحيفة "صدى البلد" صورة إنفانتينو على موقعها الرسمي، بعنوان يشير إلى "صدمته" بعد إهدار ركلة الجزاء.

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كما خصص الإعلامي المصري أسامة كمال على قناة "دي إم سي" (DMC) مساحة لعرض الصور المتداولة لرئيس الفيفا وهو يضع يده على رأسه بعد تصدي شوبير للركلة، وعلق أحد ضيوفه بسخرية: "الفلوس هتضيع".

ما حقيقة المشاهد؟

تحققت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة من الصور ومقاطع الفيديو التي أعقبت المباراة، وتبين أنها إما مضللة وإما قديمة واستخدمت في سياق خاطئ لتعزيز الانتقادات ضد رئيس الفيفا.

وأظهرت تقنيات البحث العكسي أن مقطع الفيديو المتداول لإنفانتينو قديم، ويعود لمباراة جمعت المغرب وهولندا في 29 يونيو/حزيران الماضي بالمونديال، ولا علاقة له بلقاء "الفراعنة".

ولم يلتقط الفيديو في ملاعب الولايات المتحدة، إذ أن المقصورة التي يظهر فيها إنفانتينو تعود لملعب مونتيري في المكسيك، وليس ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا الأمريكية، حيث أقيمت مباراة مصر والأرجنتين.

كما رصدت الوحدة انتشار صور مماثلة قبل مباراة "الفراعنة" بأيام عبر منشورات على موقع "فيسبوك"، مما ينفي صلتها برد فعله على تقدم المنتخب المصري.



كما لوحظ من خلال التحقق وجود تعديلات على لوحة النتيجة (المانشيت) لتظهر بلون وتصميم مختلفين عن التصميم الأصلي المعتمد للمونديال، كما ظهر اختصار "إيجي" (EGY) الدال على مصر محرفا إلى (EGV) في بعض الصور.

في المقابل، وجدت تشوهات بصرية في إصبع إنفانتينو أثناء وضع يده على رأسه، مما يؤكد أن المشاهد معدلة عبر تقنيات رقمية.

أرقام قياسية تاريخية

ودخلت مواجهة الأرجنتين ومصر تاريخ كأس العالم بعد واحدة من أكثر العودات إثارة في البطولة، إذ بقي المنتخب الأرجنتيني متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 78، قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 3-2 في الوقت الأصلي، ليصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز بعدما كان متأخرا بفارق هدفين أو أكثر في هذا التوقيت المتأخر من المباراة.

ورغم الخروج المرير، دخل المنتخب المصري سجلات كأس العالم، بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتقدم بفارق هدفين أمام حامل لقب البطولة، قبل أن يخسر اللقاء بنتيجة 3-2، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ المنتخبات الأفريقية في المونديال.

كما واصل الحارس مصطفى شوبير تألقه، ليصبح واحدا من ثلاثة حراس مرمى فقط خلال القرن الحالي يتصدون لركلتي جزاء أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، إلى جانب البولندي فويتشيك تشيزني في نسخة 2022، والأمريكي براد فريدل في مونديال 2002.