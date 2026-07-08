ما أبرز الشركات الفرنسية الموقعة على اتفاقات التعاون مع سوريا؟

أثمرت الاتفاقات السورية الفرنسية الموقعة، أمس الثلاثاء، في ختام "منتدى اقتصادي مخصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الإستراتيجية" عن دخول مجموعات وشركات فرنسية عملاقة إلى مختلف مجالات الاقتصاد في سوريا.

بعض تلك الشركات أبرمت اتفاقات ومذكرات تفاهم في أوقات سابقة، فيما تترقب أخرى بينها شركة "إيرباص" الدخول إلى سوريا بعد إعلان الرئيس أحمد الشرع -في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"- أن بلاده "بصدد توقيع عقد لطلب 8 طائرات إيرباص".

كما ناقش باتريك ⁠⁠بويان الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي" مع مسؤولين سوريين في دمشق توقيع عقد تنقيب بحري عن النفط.

وكانت توتال أبرمت مذكرة تفاهم في مايو/ أيار الماضي مع الشركة السورية للبترول للتنقيب عن النفط قبالة سواحل سوريا في ⁠⁠البحر المتوسط.

وفيما يلي تعريف بتلك الشركات:

توتال إنيرجي

هي مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز تأسست عام 1924، وتعد واحدة من سبع شركات نفطٍ «كبرى».

تغطي أعمالها سلسلة النفط والغاز بأكملها من استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما إلى توليد الطاقة، والنقل، وتكرير النفط، وتسويق المنتجات البترولية، والتجارة الدولية للنفط الخام ومنتجاته، وفضلا عن ذلك فهي كذلك شركة تصنيع مواد كيميائية على نطاقٍ واسع.

شركة سي إم إيه – سي جي إم

هي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن، تستخدم 200 طريق شحن بين 420 منفذًا في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط (إم إس سي) و كوسكو. ويقع مقرها الرئيسي في مرسيليا.

وتُدار "سي إم إيه سي جي إم" من قِبل رودولف سعادة- وهو رجل أعمال فرنسي لبناني الأصل- وأفراد آخرين من عائلته التي تمتلك جذورا في سوريا، ما يعكس ارتباطا قديما بين الشركة والسوق السورية.

إكسبرتيس فرانس

هي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الإنمائي الدولي، وتعد ثاني أكبر وكالة من نوعها في أوروبا.

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تنشط الوكالة، كما يرد في معرفاتها الرسمية، في تعزيز السياسات العامة في الدول الشريكة بطريقة مستدامة، بالتعاون مع الجهات الفاعلة العامة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتمتلك خبرة واسعة بمجالات الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم وريادة الأعمال والصناعات الثقافية والإبداعية وغيرها.

إليبس بروجكتس

شركة فرنسية متخصصة في بناء البنية التحتية للرعاية الصحية والرقمية، وتتولى مسؤولية كل مرحلة من مراحل المشروع، بدءًا من التمويل وحتى صيانة المعدات.

إيرباص

إيرباص" شركة متعددة الجنسيات، ولها عشرات المقرات حول العالم، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا والصين، وتنتج ما يقارب نصف عدد الطائرات النفاثة في العالم، ويبلغ مجموع العاملين في شركة إيرباص نحو 134 ألفا.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المصرفي، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الشرع: "نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

بدوره قال الشرع إن شركات عالمية في الطاقة والطيران والبنية التحتية تبحث التعاون مع سوريا وإن الشراكة السورية – الفرنسية تركز على مشاريع تنفيذية بعيدا عن الشعارات.