لأول مرة تُنشر.. مشاهد لمقر خامنئي بعد قصفه في بداية الحرب

بثت وكالة تسنيم الإيرانية مشاهد وصفتها بالأولى لمقر المرشد الراحل علي خامنئي منذ تعرضه لهجوم في مطلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأظهر المقطع المصور دمارا وأضرارا واسعة في مقر خامنئي، في حين لم تشر الوكالة إلى تاريخ تصوير المشاهد.

وأفادت تسنيم بأن المشاهد تُعرَض لأول مرة بعد الهجمات الأمريكية التي وصفتها بالغادرة، حيث يأتي توقيت نشرها مع استمرار مراسم تشييع خامنئي.

ودشنت إيران الجمعة الماضية مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يشمل مدنا إيرانية وعراقية، قبل دفنه المتوقع غدا الخميس في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وحكم خامنئي إيران نحو 36 عاما، وقُتل في غارة استهدفته في اليوم الأول من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وُلد خامنئي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان، شمال شرق إيران، يوم 8 سبتمبر/أيلول 1939، وتعود أصول أجداده إلى مدينة تفرش وسط إيران، لكنهم هاجروا إلى منطقة أذربيجان الإيرانية ثم إلى النجف.

يعد خامنئي الثاني بين 8 إخوة، ثلاثة منهم -بمن فيهم هو- علماء متخصصون في العلوم الشرعية الإسلامية وفق المذهب الشيعي، تزوج سنة 1964 وله 6 أبناء هم مصطفى ومجتبى ومسعود وميثم وبشرى وهدى.

ووقّعت الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم، وتخوضان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.