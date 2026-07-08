دوي انفجارات مناطق جنوب إيران وسنتكوم تؤكد شن ضربات قوية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي البلاد، بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سُمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طاهروي التابعة لمدينة سيريك، كما سُمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأضافت وكالة فارس لاحقا أن حصيلة الانفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك و4 في قرية ميسين بجزيرة قشم.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ "سلسلة ضربات قوية" على إيران، مؤكدة أن الهجمات تهدف إلى "فرض ثمن باهظ" على ما وصفته باستهداف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي.

وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها "غير مبررة وخطيرة" وتمثل "انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار".

وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذلك.

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات الأمريكية تمثل "انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم"، في أول رد رسمي من طهران على الضربات الأمريكية.