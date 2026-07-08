دوي انفجارات مناطق جنوب إيران وسنتكوم تؤكد شن ضربات قوية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي البلاد، بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ ضربات على إيران قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سُمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طاهروي التابعة لمدينة سيريك، كما سُمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأفاد التلفزيون مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارت، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك جنوبي البلاد.

كما أشار إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة التي تتواجد فيها أبراج للاتصالات بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وأضافت وكالة فارس لاحقا أن حصيلة الانفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك و4 في قرية ميسين بجزيرة قشم.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ "سلسلة ضربات قوية" على إيران، مؤكدة أن الهجمات تهدف إلى "فرض ثمن باهظ" على ما وصفته باستهداف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي.

وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها "غير مبررة وخطيرة" وتمثل "انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار".

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا.

وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذلك.

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ومباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولارا للبرميل.

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الهجمات الأمريكية تمثل "انتهاكا للبندين الأول والثاني من مذكرة التفاهم"، في أول رد رسمي من طهران على الضربات الأمريكية.

انتهاك مذكرة التفاهم

وعلى صعيد آخر، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك عقب قرار واشنطن إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تدين بشدة إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، في انتهاك صارخ للبند العاشر من مذكرة التفاهم"، مؤكدة أنها تحمل واشنطن "تبعات الإخلال" بالاتفاق.

وأضافت الوزارة أنها ستتخذ "كل إجراء تراه ضروريا لصون مصالحها وأمنها القومي"، معتبرة أن الولايات المتحدة انتهكت "بشكل متكرر" بنود مذكرة التفاهم خلال الأيام العشرين الماضية، سواء بصورة مباشرة أو "عبر إجراءات الكيان الصهيوني ضد إيران".

ورأت الخارجية الإيرانية أن إلغاء واشنطن ترخيص بيع النفط الإيراني بعد 20 يوما فقط من توقيع مذكرة التفاهم "دليل آخر على سوء النية وعدم الثقة بها".

وأكدت أن طهران "عملت بحسن نية وسخّرت جميع إمكاناتها للوفاء بالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها".

وأضافت أن "الحكومة الأمريكية، كعادتها، سعت إلى تبرير انتهاكاتها لمذكرة التفاهم بذريعة مختلفة"، معتبرة أن الخطوة الأمريكية تمثل تقويضا للاتفاق والتزامات واشنطن بموجبه.تعيين الصورة البارزة للمقالة