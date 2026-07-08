بعد وقت قصير من تهديد ترمب.. دوي انفجارات في بندر عباس جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك جنوبي البلاد، عقب ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، التي تحدث فيها عن احتمال شن هجمات على إيران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوبي إيران. من جهتها، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقتي سيريك وبندر عباس.

كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي "إما أن تفي إيران بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية"، مشددا على أنها ستواجه ردا عسكريا أمريكيا إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز.

وأكد أن الاتفاق مع إيران "يقضي بأنهم إذا أطلقوا النار على السفن فسنرد بقوة، وسيكون ردنا أقوى".

وفي وقت سابق، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إمكانية شن هجمات على إيران ردا على استهدافها بعض السفن المارة عبر مضيق هرمز، معلنا إلغاء مذكرة التفاهم معها، وذلك خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على هامش قمة الناتو في أنقرة.