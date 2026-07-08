لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات

اشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الموقع من الطرفين في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة.

وقال المصدر إن "لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديدة"، مشيرا إلى أن لبنان لديه تحفظات على المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات المقترحة في روما.

واتهم المصدر إسرائيل بخرق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل قبل أيام في واشنطن، قائلا "اتفاق الإطار ينص على تنفيذ إسرائيل خطوات عملية وهو ما لم تلتزم به حتى الآن".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة الإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.

عون إلى واشنطن

وقال عون، اليوم الأربعاء، إن زيارته المرتقبة إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعمها لمسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وتوقع عون، خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في القصر الجمهوري ببعبدا، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أن تحمل زيارته المرتقبة في 21 يوليو/تموز الجاري، ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "إيجابيات للبنان".

وعُقدت خمس جولات تفاوض سابقة بين الطرفين برعاية أميركية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة توقيع اتفاق اطار أواخر الشهر الماضي، نصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".

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لكن رغم ذلك لم تنسحب القوات الإسرائيلية حتى الآن من أي منطقة تحتلها في جنوب لبنان. ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى.