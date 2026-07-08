الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق

أكد مصدر بالجيش السوداني، اليوم الأربعاء، استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الإستراتيجية بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في أعقاب تكثيف العمليات بالمنطقة الأيام الماضية.

ونقل مراسل قناة الجزيرة في مدينة الدمازين وضاح الطاهر عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة شنت هجوما مركزا في ساعات الصباح الأولى نجحت خلاله في تدمير الخطوط الدفاعية لقوات الدعم السريع والمسلحين المتحالفين معها من الحركة الشعبية-شمال، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصرهم والاستيلاء على آليات حربية وعتاد وذخائر صالحة للاستخدام.

وكان مراسل الجزيرة قد أكد الثلاثاء أن الجيش السوداني يواصل مساعيه لاستعادة السيطرة على مدينة الكرمك، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ مارس/آذار الماضي، عبر مسارين عسكريين يتمثلان في التقدم البري والقصف الجوي.

وأوضح المراسل أن القوات الحكومية حققت خلال الفترة الماضية تقدما ميدانيا بعد سيطرتها على منطقة خور البركة، ثم منطقتي سركم ومقجة، في إطار محاولاتها التقدم نحو المدينة التي استعادتها اليوم الأربعاء.

وتكتسب الكرمك أهمية إستراتيجية بسبب موقعها قرب الحدود مع إثيوبيا، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية ومعبرا رئيسيا لخطوط الإمداد والتحركات بين السودان وإثيوبيا.

وتتيح سيطرة الجيش السوداني على الكرمك تأمين خطوط إمداده العسكرية واللوجستية نحو مختلف مدن ومناطق إقليم النيل الأزرق، فضلا عن تغيير موازين القوى الميدانية عبر تقليص نفوذ قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على محافظات التضامن وقيسان والكرمك.