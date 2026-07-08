أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وفق ما نقلت رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي أن ترمب أبلغ نظيره السوري أحمد الشرع بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، قائلا إن هذا القرار يأتي "بعد الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل".

تغييرات إيجابية

وأضاف وأضاف أن هذا القرار يأتي نظرا للتغييرات الإيجابية، وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع.

واعتبر روبيو أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة تاريخية أخرى يتخذها ترمب لتمكين السوريين من "تحقيق العظمة".

وبينما أشاد بالحكومة السورية "لتبنيها مسارا جديدا"، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها مع سوريا وشعبها، رأى روبيو أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة في العلاقات الثنائية المتجددة بين واشنطن ودمشق وفي تاريخ سوريا كدولة.

وقال روبيو إن رفع العقوبات عن سوريا يفتح فصلا جديدا للشعب السوري، منبّها إلى أن وجود سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها، يعود بالنفع على العالم بأسره، وليس على المنطقة فحسب.

ويسمح هذا التطور إلى جانب إنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا الذي وقع عليه ترمب الشهر الماضي، بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي بشكل تام، ويأتي في إطار تعهّد واشنطن بمساعدتها على إعادة الإعمار بعد ثورة استمرت نحو 14 عاما.