قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

أدانت دولة قطر، الأربعاء، الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهداف ما قال إنها 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ ومسيّرات، ردا على هجمات أمريكية على جنوبي البلاد الليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشن هجمات على إيران ردا على هجماتها التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، أن ثلاث ناقلات نفط استُهدفت أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن أضرار طفيفة بها.

ولاحقا، أعلنت الرياض والدوحة أن من بين هذه الناقلات ناقلة سعودية وأخرى قطرية، وأدانتا الهجوم الإيراني.

وفي 18 يونيو/حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وهما تواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.