سوريا تبدأ إجراءات إنشاء بوابة حدودية جديدة مع الأردن

كشف مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أمس الثلاثاء، عن توجه رسمي لتأسيس منفذ حدودي جديد مع الأردن، ليكون بديلا عن مركز "جمرك درعا القديم" (معبر درعا-الرمثا) الذي خرج من الخدمة بشكل كامل منذ نحو 11 عاما نتيجة الدمار الذي لحق ببنيته التحتية.

شراء أراض جديدة

وأضاف علوش لمراسل "سوريا الآن" أن المعبر القديم لم يعد مؤهلا لإعادة التشغيل من الناحية الفنية واللوجستية، نظرا لتعرض منشآته لدمار كلي، فضلا عن عوائق جغرافية تتعلق بموقعه الحالي "الذي يبعد عن خط الحدود الأردنية مسافة تُقدَّر بأكثر من 7 كيلومترات".

وأكد أن الجهات الرسمية أنهت بالتنسيق مع مجلس محافظة درعا مرحلة حصر ملكية الأراضي الواقعة عند نقطة التماس الحدودية المباشرة مع الجانب الأردني، التي من المقرر أن تكون المنطقة التي سيتم إنشاء المنفذ الجديد فيها "بعد أن تبين أن تلك العقارات تعود لملكية خاصة".

ونقلت مديرية الإعلام في درعا عن محافظ درعا أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة تضم خبراء عقاريين، وأعضاء من المكتب التنفيذي، وأصحاب الأراضي وممثلا عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تتولى شراء الأراضي الواقعة ضمن نطاق المنفذ الجديد.

الجدول الزمني

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ وافتتاح المنفذ الجديد، أوضح علوش أنه لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن، حيث تترقب المحافظة انتهاء إجراءات "الاستملاك" لتبدأ "مديرية المنشآت والصيانة" بزيارة الموقع ميدانيا لوضع الدراسات الهندسية التي سيتحدد بناء عليها الوقت الفعلي المطلوب لإنجاز المشروع.

وكان معبر "درعا القديم" المحاذي لمدينة الرمثا الأردنية قد خرج من الخدمة كليا في عام 2015 نتيجة المواجهات العسكرية جنوبي سوريا، مما أدى لاحقا إلى تحويل حركة المسافرين والشاحنات التجارية بالكامل إلى معبر "نصيب-جابر"، المنفذ الآخر الذي يربط بين البلدين، حيث يقتصر التبادل التجاري وحركة المرور الرسمية بين الجانبين عليه حتى الآن.