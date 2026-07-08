مكاسب أوكرانيا بقمة الناتو.. رخصة أمريكية لتصنيع الـ"باتريوت" و140 مليار يورو من الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، في حين تعهد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتقديم 140 مليار يورو (160 مليار دولار) مساعدات لكييف، خلال اجتماع قادته في أنقرة.

وقال ترمب، خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو، إن بلاده ستمنح كييف ترخيصا لتصنيع باتريوت، مضيفا أن "الأمور ستسير على ما يرام".

وفي سياق دعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قال ترمب: "مستعدون لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا إذا اقتضت الضرورة"، معتبرا في الوقت نفسه أن شن كييف ضربات في العمق الروسي "تصعيد، لكنه قد يسهم في إنهاء الحرب".

"بوتين وزيلينسكي صعبان"

لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن طرفي الحرب الدائرة في أوكرانيا يرغبان في التوصل إلى تسوية، مستدركا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي كانا "صعبين".

ومن جهته، قال زيلينسكي -الذي طلب مرارا الحصول على الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الصنع- إنه كان يرغب في مناقشة "بعض التفاصيل المهمة جدا" مع ترمب، مخاطبا نظيره الأمريكي "أنا متأكد من أنك ستبذل كل ما في وسعك لوقف هذه الحرب".

وتواجه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، مع تضاؤل مخزون صواريخ باتريوت، التي تعتبر السلاح الوحيد في ترسانة كييف القادر على إسقاط المقذوفات الباليستية التي يصعب إيقافها بسبب سرعتها العالية ومسارها شديد الانحناء.

أولويات أوكرانيا

وبدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، على هامش قمة الناتو، إن تعزيز قدرات الدفاع الجوي يمثل أولوية لبلاده، معتبرا أن القمة تحمل أهمية كبيرة لكل من أوكرانيا ودول الحلف.

وأوضح سيبيغا أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية يأتي على رأس الملفات التي ناقشتها كييف مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، مضيفا أن بلاده تنتظر صدور قرارات واضحة من الحلفاء بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، تعهد قادة الناتو المجتمعون في أنقرة بتقديم 140 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

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وأضافوا، في بيان ختامي، أنهم سيقدمون 70 مليار يورو خلال عام 2026، على شكل معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا، كما أكدوا التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027.

من جهته، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش القمة، على مواصلة دعم بلاده أوكرانيا، منبّها إلى أن "الأمر الآن متروك لروسيا وحدها لإنهاء هذه الحرب".

"لا فرصة لروسيا"

وبينما اعتبر ميرتس أنه "كلما أنهينا هذه الحرب بشكل أسرع، كان ذلك أفضل لأوروبا، ولروسيا، وللسلام في العالم"، قال "سنبذل قصارى جهدنا اليوم مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف، ونوجه رسالة واضحة إلى موسكو: ليس لدى روسيا أي فرصة للفوز في هذه الحرب".

وصعّدت موسكو من حربها الجوية على أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ توقف تقدمها البري إلى حد كبير، لكن الهجمات الأوكرانية على إمدادات روسيا اللوجستية العسكرية وقطاع النفط تسببت في نقص واسع النطاق في الوقود ‌داخل روسيا.

يُذكر أن روسيا تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، مطالبة كييف بالتخلي عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.