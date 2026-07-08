ترمب: حياتي في خطر وإيران تضعني على رأس قائمة الاغتيالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن حياته في خطر، وإنه الشخص رقم واحد بقائمة الاغتيالات في إيران.

وتحدث ترمب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة عقب قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن مستجدات العلاقات مع إيران، وبعد أن جدد تهديداته باستئناف الضربات الجوية ردا على الهجوم على سفن بمضيق هرمز، لم يخفِ أنه يشعر بالخطر، وقال إن إيران وضعته في مقدمة قائمة الاغتيالات.

وأشار ترمب إلى أن الإيرانيين "كان لديهم ⁠قادة، ورحلوا. والآن لديهم مجموعة أخرى من ⁠القادة. وقد ⁠يرحلون هم ⁠أيضا"، قبل أن يستدرك "هل تعلمون أمرا؟ قد أرحل أنا أيضا، ‌لأنني على رأس قائمة أهدافهم".

ودافع الرئيس الأمريكي عن طريقة تعامله مع الحرب على إيران، منبها إلى أنه يريد أن ينهي الموضوع هناك، و"ليس اللعب مع القادة الحاليين".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "نحن لا نرد على البذاءة بمثلها، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف"، في حين اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أن مخاطبة ترمب "المجرم والقاتل" يجب أن تكون بلغته "إذ يبدو أنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل".

وتأتي هذه المواقف في ظل مفاوضات صعبة بين طهران وواشنطن، بوساطة قطر وباكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب نهائيا بينهما.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق طهران، التي ردت بهجمات أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.