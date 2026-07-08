بيان "حازم" مرتقب لتكتل دول المحيط الهادي تنديدا بالتجربة الصاروخية الصينية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأربعاء أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادي بصدد إصدار بيان مشترك "حازم" يدين تجربة إطلاق بكين لصاروخ "إستراتيجي" عابر للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا، سقط في مياه المحيط الاثنين الماضي.

وأوضح ألبانيزي للصحفيين في مدينة بريزبين -قبيل اجتماعات مع قادة بابوا غينيا الجديدة وتونغا وساموا- أن المنتدى الإقليمي يعمل على تعميم مسودة البيان على أعضائه الـ18 للموافقة عليها، مؤكدا أن التكتل يسعى لتوجيه "رسالة حازمة جدا" لحماية أمن المنطقة.

وفي سياق الردود، أبدت دولة توفالو "قلقها البالغ" إزاء التجربة، إذ صرح رئيس وزراء توفالو فيليتي تيو بأن بلاده تشارك قادة المنطقة "خيبة أملهم"، مشيرا إلى أن إطلاق الصاروخ الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية يتعارض مع تطلعات دول المحيط لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعيا القوى العظمى إلى الامتناع عن استخدام المحيط "ساحة تجارب لترساناتها العسكرية".

رسائل أمنية وتنافس جيوسياسي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أستراليا لمواجهة طموحات الصين لتوسيع نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادي، وقد نفذت بكين عرضها العسكري في اليوم نفسه الذي وقعت فيه أستراليا وفيجي اتفاقا دفاعيا لتعزيز التعاون بينهما.

ورغم تردد العديد من دول جنوب المحيط -التي تعتمد اقتصاديا على مساعدات وقروض صينية- في توجيه انتقادات علنية لبكين، فإن جزر سليمان أعلنت الثلاثاء أنها قدمت "مذكرة احتجاج" رسمية على إطلاق الصاروخ. كما أكد رئيس وزراء تونغا اللورد فاكافانوا، أن بلاده ستنضم للبيان المشترك تأييدا لمقترح إرساء السلام في المحيط.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الفيجي بيو تيكودوادوا بأنه حذر السفارة الصينية من الإطلاق، معتبرا أن تجارب كهذه "لا تبشر بالكثير من الاحترام والثقة"، مشيرا إلى "مصادفة غريبة" هي وجود سفينة تتبع الصواريخ الصينية "يوان وانغ 5" راسية في أحد موانئ فيجي لحظة الإطلاق.

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وأطلقت البحرية الصينية يوم 6 يوليو/تموز صاروخا باليستيا عابرا للقارات من غواصة نووية، حاملا رأسا تدريبيا قالت بكين إنه سقط بدقة في المنطقة المحددة بالمحيط الهادي.

وأعلنت بكين أن الاختبار، الذي وُصف بأنه أول تجربة معلنة من نوعها منذ عقود والأبعد مدى في تاريخ صواريخها البحرية، جاء ضمن "ترتيبات تدريبية سنوية" جرت بعد إخطار الدول المعنية، مؤكدة أنها متفقة مع القانون الدولي ولا تستهدف أي دولة بعينها.