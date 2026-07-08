باكستان تفقد الاتصال بطائرة شحن وتطلق عملية بحث عن أفراد طاقمها

أطلقت السلطات الباكستانية، الأربعاء، عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان الاتصال بطائرة شحن من طراز "بوينغ 737″ قبالة سواحل مدينة كراتشي، بينما كانت في رحلة قادمة من الشارقة بدولة الإمارات وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم.

وقالت هيئة المطارات الباكستانية إن الطائرة، التابعة لشركة "كيه 2 إيرويز"، أبلغت عن عطل في نظام الملاحة أثناء رحلتها، قبل أن تُظهر بيانات الرادار هبوطها السريع وتغييرها اتجاهها بصورة حادة، ثم انقطع الاتصال بها على بعد نحو 155 ميلا بحريا غرب كراتشي.

وأضافت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت في بحر العرب لتحديد موقع الطائرة، دون الإعلان حتى الآن عن العثور عليها أو معرفة أسباب اختفائها.

من جهته، أفاد موقع "فلايت رادار24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية بأن البيانات الأولية للطائرة أظهرت أنها هبطت ثم عاودت الارتفاع، قبل أن تدخل في هبوط ثان مفاجئ وحاد قبيل فقدان الاتصال بها.

وتشغّل شركة "كيه 2 إيرويز" رحلات شحن داخل باكستان وخارجها، فيما تشير بيانات موقع "إيرفليتس" إلى أن الطائرة صُنعت عام 1999، وعملت سابقا في نقل الركاب لدى شركتي "إيروفلوت" و"غارودا إندونيسيا" قبل تحويلها إلى طائرة شحن عام 2012.