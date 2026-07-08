أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترمب خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت السفارة إن هذه الدعوة "تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة"، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي وتسهيل ترتيبات هذه الزيارة الرسمية.

وخلال لقائه بوفد من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، أكد عون أن زيارته المرتقبة لواشنطن ولقاءه المرتقب مع ترمب يحملان في طياتهما مؤشرات إيجابية للبنان.

وأوضح عون أن هذا الحراك الدبلوماسي يعكس اهتماما أمريكيا غير مسبوق بالوضع اللبناني، وهو ما يعزز الآمال في فتح آفاق جديدة لتجاوز التحديات الراهنة.

وشدد عون على أن المحادثات في العاصمة الأمريكية ستتمحور حول دعم الولايات المتحدة للمساعي الرامية إلى التوصل لحل دائم وشامل يضع حدا لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

وأفاد مصدر لبناني رفيع المستوى أن عون سيتسلم الدعوة رسميا من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى غدا الخميس لزيارة واشنطن في 21 من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن الملفات المطروحة على جدول الزيارة تتركز حول "إطار العمل المشترك" وتطبيقه، بالإضافة إلى موقع لبنان في الصراع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.

وتأتي هذه الدعوة بُعيد توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

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وتتزامن هذه التطورات مع وضع ميداني متوتر وتواصل للخروقات، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4320 قتيلا منذ 2 مارس/آذار الماضي.