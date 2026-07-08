إسرائيل تمنع أمين عام جامعة الدول العربية من زيارة الضفة الغربية

كشفت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي منع أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها اليوم الأربعاء في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام أن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني واللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح، في بيان له، أن فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الخارجية الأولى، نظرا لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي.

وأشار إلى أنّ الفلسطينيين يعانون حصارا داخل بلداتهم ومدنهم، ومحاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا، لافتا إلى أنهم معرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الاحتلال، وبتشجيعه في أحيان كثيرة.

وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدفاع عن حل الدولتين يتطلب تحرّكات فعلية ومتواصلة من كافة الدول الداعمة للسلام العادل من أجل فضح ممارسات الاحتلال، ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعا غير مسبوق، وعنفا يزداد انفلاتا وتوحشا.

وتولى فهمي، الذي شغل منصب وزير خارجية مصر بين عامي 2013 و2014، مهامه كأمين عام للجامعة مطلع هذا الشهر لولاية مدتها خمس سنوات خلفا لأحمد أبو الغيط الذي انتهت فترته في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 12666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية.