تعرضت 3 ناقلات غاز ونفط، اليوم الثلاثاء، لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات، اتُّهمت إيران بتنفيذها، وسط رفع مستوى التهديد إلى "شديد" في الممر المائي الذي تحوّل إلى بؤرة صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك إن 3 حوادث استهدفت ناقلة غاز طبيعي شرق ليما بسلطنة عمان، وناقلتي نفط شرق خورفكان بالإمارات وشرق شبه جزيرة مسندم بعُمان، مشيرا إلى "استمرار هجمات الحرس الثوري الإيراني والنداء اللاسلكي للسفن ونشاط المسيرات"، تزامنا مع رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى "شديد" بعد الهجمات الأخيرة.

وبينما أشار مركز المعلومات إلى استمرار الحركة في الممرين الشمالي والجنوبي بالمضيق من دون انتقال السفن إلى المسار العماني، أكد أن الولايات المتحدة تواصل تأمين القوافل التجارية دون انقطاع رغم ارتفاع مستوى التهديد.

طائرة مسيّرة

وفي هذا الاتجاه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، باصطدام طائرة مسيّرة بناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، في ثالث هجوم يستهدف ناقلات نفط خلال 24 ساعة، بينما أُصيبت الناقلتان الأخريان بمقذوفين مجهولين، وفق الهيئة.

من جانبه، قال مسؤول إيراني إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تجري وفقا للترتيبات التي وضعتها إيران، متوعدا برد "فوري وحازم ضد أي عمل استفزازي أمريكي".

ونقلت شبكة "بلومبيرغ" عن وثيقة أن إيران أبلغت المنظمة البحرية الدولية بأن لها سلطة على أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، من دون أن تشير الوثيقة إلى الأجزاء التي تدعي إيران سيطرتها عليها، أو توضح ما إذا كان استخدام الطرق البديلة مقبولا لإيران.

وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة الهجمات الإيرانية "انتهاكا مباشرا" لمذكرة التفاهم وتندرج ضمن "تحركات عدوانية خلال الـ12 ساعة الماضية"، وفق ما نقلت "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي أكد أن طهران "هاجمت سفينتين ليلا بصاروخين قطعا مسافة قصيرة بسرعة عالية"، لافتا إلى أن "جيشنا أسقطت اليوم عدة طائرات مسيرة أطلقتها إيران".

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ومن جهتها، أدانت الخارجية السعودية "بأشد العبارات" استهداف إيران ناقلتي "وديان" السعودية و"الركيّات" القطرية، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية".

استنكار قطري

وفي سياق متصل، استنكرت الخارجية القطرية، سابقا الثلاثاء، استهداف ناقلة قطرية في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وقالت إن الهجوم "اعتداء مرفوض على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في منشور على منصة إكس- إن استهداف الناقلة القطرية "الركيات" يُعد "اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي، لا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية".

وطالب الأنصاري إيران "بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة".

وأكد أن قطر تحمّل إيران "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء، وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".

وهددت الهجمات الجديدة بقطع حركة المرور في المضيق في الوقت الذي تأمل فيه الدول استعادة ممارسات الشحن الطبيعية، وتخفيف الضغط الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.