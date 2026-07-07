هيئة البث: إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض -حتى الآن- تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، وسط تحذيرات إسرائيلية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمّان ردا على ذلك.

وقالت الهيئة إن الاتفاقية -التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين- كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة إلا أنها لم تُجدَّد حتى الآن، مضيفة أنه "لا توجد حاليا أي توقّعات لتوقيع الاتفاقية".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية -لم تسمِّها- قولها إن هذا الموقف يثير غضبا في الأردن، وقد يدفعه إلى اتخاذ خطوات ردّا على ذلك، من دون أن توضح أسباب رفض إسرائيل تجديد الاتفاقية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الأردن، لكن قناة "المملكة" الرسمية كانت قد أفادت -في فبراير/شباط الماضي- بأن الحكومة أعدت خطة بديلة للاستغناء عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي بعيدا عن أي ضغوط أو متغيرات خارجية.

جزء من اتفاقية السلام

وبحسب الهيئة، فقد قال مسؤول أردني -لم تسمِّه- إن "قضية المياه مهمة للغاية بالنسبة لنا، وهي أيضا جزء من اتفاقية السلام"، معتبرة أن هذا التصريح يعكس عدم رضا الجانب الأردني عن تحول ملف المياه -الذي ظل لسنوات بعيدا عن الخلافات السياسية- إلى ورقة مساومة من المنظور الإسرائيلي.

وبموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه، كما نصّت عليه اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

إلا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة -التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023- حالت دون تجديد الاتفاقية التي انتهت قبل نحو 8 أشهر، في ظل تصاعد التوتر السياسي بين عمّان وتل أبيب، ولا سيما بعد رفض الأردن الدعوات الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واستمرار الاحتجاجات الشعبية المنددة بحرب الإبادة في القطاع.