مقتل 9 من الشرطة في هجوم جنوب غرب باكستان

قالت سلطات باكستان، اليوم الثلاثاء، إن 9 من عناصر الشرطة قُتلوا في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش عند موقع بناء سد في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالمنطقة قوله: "لقي 9 من أفراد الشرطة حتفهم وفُقد أثر آخرين إثر هجوم على نقطة تفتيش تتولى حماية موقع بناء سد مانغي".

وأكد متحدث باسم حكومة الإقليم حصيلة الضحايا، مشيرا إلى أن من بين القتلى ضباطا كبارا من مراكز شرطة متعددة. وحمّل المتحدث من وصفهم بـ"المسلحين الإسلاميين" مسؤولية الهجوم.

وقال إن عناصر من القوات شبه العسكرية والشرطة ومكافحة الإرهاب "نفّذت بنجاح عمليات تمشيط مشتركة" ضد من سمّاهم "المسلحين".

وتخوض باكستان منذ سنوات صراعا ضد تمرد انفصالي في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون القوات الحكومية ومشاريع الاستثمار الأجنبي والبنية التحتية في هذا الإقليم الغني بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.

هجمات على مناطق حدودية

ويأتي ذلك في إطار تصاعد الهجمات التي يشنها مسلحون في المناطق الحدودية، وهي هجمات تقول إسلام آباد إن مصدرها أفغانستان، في حين تنفي السلطات الأفغانية باستمرار أي تورط لها في ذلك.

وكانت باكستان قد شنت غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف "مسلحين"، إلا أن مسؤولين في الحكومة الأفغانية والأمم المتحدة يقولون إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وشهدت باكستان مؤخرا تصاعدا في العمليات المسلحة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان الحدوديين مع أفغانستان.

كما تتهم إسلام آباد ما تُعرف باسم "حركة طالبان باكستان" بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو ما يُعرف باسم "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكما ذاتيا لقومية البلوش.