مقاتل قسامي يوثق احتجازه مع رفاقه 50 يوما داخل نفق في غزة

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة توثق تفاصيل استثنائية من المعارك البرية، حيث تصدرت الإصدار لقطات لافتة تبرز صمود الشهيد القائد الميداني أحمد سليم الغماري برفقة عدد من مقاتليه داخل نفق قتالي لأكثر من 50 ليلة متواصلة، في مشهد يعكس حجم التحديات التي واجهت المقاتلين تحت الأرض خلال فترة التوغل الإسرائيلي.

وتضمن المقطع مشاهد تنعى الشهيد الغماري، الذي كان يتولى مهام قائد فصيل في كتيبة "بدر الكبرى" التابعة لمخيم الشاطئ في المنطقة الغربية من مدينة غزة، واستشهد القائد الميداني في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، إثر اشتباكات ضارية ومباشرة خاضها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المدينة.

إدارة المعركة وتوجيه الضربات

أظهرت اللقطات دور الغماري القيادي في الميدان، حيث وثقت إشرافه المباشر على توجيه المقاتلين لاستهداف آليات وناقلات جند إسرائيلية توغلت في المحور الغربي لمدينة غزة خلال العملية البرية.

وبرز في التسجيل مقطع صوتي للغماري يوجه فيه رسالة لمقاتليه، حيث قال: "لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وهبوا ملبين لنداء الله ومن ثم الوطن، إليكم يا كرام كل أوسمة البطولة والفداء".

وفي لقطة ميدانية أخرى، ظهر وهو يوجه أحد المقاتلين لضرب آلية عسكرية، ويثبته لحظة الاستهداف عبر قوله: "تقدم، لا تهب، وانتظرها ثم اضرب".

إلى جانب المشاهد القتالية وتوثيق فترة البقاء الطويلة داخل النفق، عرض الإصدار المرئي لقطات من تدريبات عسكرية قاسية خضع لها الغماري برفقة مقاتلين آخرين، والذين ارتقى عدد منهم خلال المعارك المستمرة في قطاع غزة، لتكون هذه المقاطع بمثابة سجل يوثق مسيرة المقاتلين من ساحات الإعداد والتجهيز حتى الوصول إلى ميادين المواجهة المباشرة.

وتعد "أقمار الطوفان" سلسلة من الإصدارات المرئية التي تنتجها وتبثها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس. وتهدف هذه السلسلة إلى توثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.