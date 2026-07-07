عاجل,
أخبار

عاجل | عراقجي: البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وهو أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت تهديدات أمريكا

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 7/7/2026

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان