قطر تندد باستهداف ناقلة لها بهرمز وتحمّل إيران المسؤولية الكاملة

استنكرت الخارجية القطرية استهداف ناقلة قطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وقالت إن الهجوم "اعتداء مرفوض على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة "إكس" إن استهداف الناقلة القطرية "الركيات" يُعد "اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكًا جسيمًا وصريحًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات الدولية".

وطالب الأنصاري إيران "بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمةً لحسابات ضيقة".

وأكد أن قطر تحمل إيران "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".

وأكد تقرير لوحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تعرض ناقلة الغاز المسال القطرية "الركيات" (Al Rekayyat) لهجوم عند مدخل مضيق هرمز خلال الليلة الماضية.

ووفق التقرير، فإن بيانات مارين ترافيك وكبلر تشير إلى أن "الركيات"، التي تحمل رقم التسجيل البحري 9397339، ناقلة غاز مسال ترفع علم جزر مارشال، وترتبط ملكيتها وإدارتها التجارية بجهات قطرية، وتبلغ سعتها نحو 216 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وتكشف خرائط المسار في مارين ترافيك أن "الركيات" تحركت خلال رحلتها الأخيرة في نطاق واسع في بحر العرب والمياه القريبة من السواحل الهندية والباكستانية.

وتُظهر مراجعة بيانات منصة "مارين ترافيك" أن آخر إشارة معلنة لناقلة الغاز "الركيات" كانت قبل نحو 18 يوما، في 18 يونيو/حزيران الماضي، قرب الساحل الغربي للهند، وكانت بياناتها تعرض سرعة 15 عقدة ووجهة معلنة إلى ميناء داهج الهندي.

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وتكمن أهمية هذه الفجوة في أنها تمنع تتبع مسار الناقلة بصورة متصلة عبر بيانات التعريف الآلي العامة، بين آخر ظهور معلن قرب الهند وواقعة الاستهداف المبلغ عنها قرب مدخل مضيق هرمز.

في غضون ذلك، نقلت فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم خلال الليل، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن السفينة الثانية ناقلة نفط سعودية وإن ما جرى لها قيد التحقيق.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترا متصاعدا، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.