الشرع: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة

أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، عن تطلعه لأن تشكل فرنسا "الشريك الأول" لبلاده، التي قال إنها استعادت دورها "كعقدة ربط" في سوق الممرات العالمية، بعد تعطل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وخلال منتدى اقتصادي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القصر الرئاسي في دمشق، بحضور ممثلين عن البلدين، قال الشرع "بعد أزمة مضيق هرمز.. أدرك العالم قيمة الممرات الآمنة والمستقرة هنا".

وأوضح "هنا تبرز أهمية الجغرافيا السورية التي استعادت اليوم دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والتي نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في هذا المسار".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا جاهزة لبناء الثقة مع سوريا، مؤكدا أنها "ستكون شريكة في مجالات عدة بينها الطاقة والقطاع المصرفي".