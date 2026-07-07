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عاجل | الرئيس السوري: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي

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France's President Emmanuel Macron (C) and Syria's President Ahmed al-Sharaa (R) take part in the Economic forum focusing on the reconstruction of Syria and strategic corridors, in Damascus on July 7, 2026. Syria's President Ahmed al-Sharaa hailed France's "constructive role" in the transition since the toppling of longtime ruler Bashar al-Assad, as French leader Emmanuel Macron made the first post-conflict visit to Damascus by a Western European leader. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
الشرع (يمين) وماكرون خلال مؤتمر صحفي في دمشق (الأوروبية)
Published On 7/7/2026
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آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق:

  • سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي.
  • نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.

قال الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي:

  •  نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.
  • زيارتي إلى سوريا ستستمر.
  • لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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