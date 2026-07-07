عاجل | الرئيس السوري: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي

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قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق:

سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي.

نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.

قال الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي:

نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.

زيارتي إلى سوريا ستستمر.

لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.

التفاصيل بعد قليل..