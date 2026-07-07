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عاجل | الرئيس السوري: سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي
Published On 7/7/2026|
آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)
قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق:
- سوريا استعادت دورها الحيوي في المنطقة من خلال موقعها الجغرافي.
- نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا.
قال الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي:
- نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا.
- زيارتي إلى سوريا ستستمر.
- لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة