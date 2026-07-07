صور فضائية تكشف امتداد حشود تشييع خامنئي في شوارع طهران

أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية، أمس الاثنين، حشودا غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وتوثق الصور تجمعات كثيفة قرب ميدان آزادي وامتدادا واسعا للحشود على طول الشارع الممتد باتجاه ميدان انقلاب، ثم شرقا عبر شارع انقلاب نحو ميداني فردوسي والإمام الحسين.

وبحسب تحليل الصور، امتدت الحشود على طول أكثر من 9 كيلومترات في وسط طهران، في واحد من أضخم المشاهد الجماهيرية التي شهدتها العاصمة الإيرانية.

مسار بشري طويل

تركّزت الحشود في البداية قرب ميدان آزادي، أحد أبرز معالم طهران، قبل أن تمتد شرقا على طول شارع آزادي باتجاه ميدان انقلاب، وهو أحد التقاطعات المركزية في العاصمة، ثم تواصل امتدادها عبر شارع انقلاب نحو ميداني فردوسي والإمام الحسين، مما يرسم مسارا بشريا طويلا عبر قلب طهران.

6 أميال من الحشود

وفق التقديرات، امتد مسار الحشود لأكثر من 6 كيلومترات، على طول شوارع رئيسية في وسط طهران.

وتُظهر الصور صفوفا شبه متصلة من المشيعين على أجزاء واسعة من المسار، مع كثافة أكبر في محيط الميادين والتقاطعات الرئيسية.

تشييع بطابع سياسي وديني

يأتي هذا الحشد ضمن أسبوع من مراسم التشييع والوداع لخامنئي، الذي قُتل في ضربات أمريكية إسرائيلية في فبراير/شباط الماضي.

وتحوّلت مراسم التشييع في طهران إلى حدث سياسي وديني واسع، استخدمته السلطات الإيرانية لإظهار التماسك الداخلي وتأكيد رمزية المرشد الراحل داخل النظام السياسي الإيراني.

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وبين ميدان آزادي وميدان الإمام الحسين، ترسم الصور خريطة لجنازة سياسية ضخمة، تحولت فيها شوارع طهران الرئيسية إلى مسار طويل للتشييع، في لحظة مفصلية تشهدها إيران بعد مقتل مرشدها الأعلى السابق.

ووصل نعش خامنئي مساء أمس الاثنين إلى مدينة قم، جنوب طهران، حيث تجري اليوم مراسم تشييعه في المدينة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووفقا للمسار المعلن، يُشيع الجثمان في العراق يوم الأربعاء، على أن يُدفن في مدينة مشهد الإيرانية يوم الخميس.