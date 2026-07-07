أخبار|إيران

صور فضائية تكشف امتداد حشود تشييع خامنئي في شوارع طهران

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People attend a funeral procession for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 in Israeli and U.S. airstrikes, in Tehran, Iran July 6, 2026. Office of the Iranian Supreme Leader/ Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. WATERMARK FROM SOURCE.
مشيعون يشاركون في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في العاصمة طهران (رويترز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 7/7/2026

أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة التقطتها شركة "فانتور" الأمريكية، أمس الاثنين، حشودا غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وتوثق الصور تجمعات كثيفة قرب ميدان آزادي وامتدادا واسعا للحشود على طول الشارع الممتد باتجاه ميدان انقلاب، ثم شرقا عبر شارع انقلاب نحو ميداني فردوسي والإمام الحسين.

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وبحسب تحليل الصور، امتدت الحشود على طول أكثر من 9 كيلومترات في وسط طهران، في واحد من أضخم المشاهد الجماهيرية التي شهدتها العاصمة الإيرانية.

صور أقمار صناعية تظهر مشيعين في ميدان آزادي وعلى طول شارع آزادي بطهران في 6 يوليو/تموز الجاري (فانتور).
صور أقمار صناعية تظهر مشيّعين في ميدان آزادي وعلى طول شارع آزادي بطهران في 6 يوليو/تموز الجاري (فانتور)

مسار بشري طويل

تركّزت الحشود في البداية قرب ميدان آزادي، أحد أبرز معالم طهران، قبل أن تمتد شرقا على طول شارع آزادي باتجاه ميدان انقلاب، وهو أحد التقاطعات المركزية في العاصمة، ثم تواصل امتدادها عبر شارع انقلاب نحو ميداني فردوسي والإمام الحسين، مما يرسم مسارا بشريا طويلا عبر قلب طهران.

صور أقمار صناعية تظهر حشودا في ميدان الإمام الحسين بطهران في 06 يوليو/تموز الجاري (فانتور).
صور أقمار صناعية تظهر تجمعا للمشيعين في ميدان الإمام الحسين بطهران في 6 يوليو/تموز الجاري (فانتور)

6 أميال من الحشود

وفق التقديرات، امتد مسار الحشود لأكثر من 6 كيلومترات، على طول شوارع رئيسية في وسط طهران.

وتُظهر الصور صفوفا شبه متصلة من المشيعين على أجزاء واسعة من المسار، مع كثافة أكبر في محيط الميادين والتقاطعات الرئيسية.

صور أقمار صناعية تظهر مشيعين على طول شارع انقلاب بطهران في 06 يوليو/تموز الجاري (فانتور).
صور أقمار صناعية تظهر مشيعين على طول شارع انقلاب بطهران في 06 يوليو/تموز الجاري (فانتور)

تشييع بطابع سياسي وديني

يأتي هذا الحشد ضمن أسبوع من مراسم التشييع والوداع لخامنئي، الذي قُتل في ضربات أمريكية إسرائيلية في فبراير/شباط الماضي.

وتحوّلت مراسم التشييع في طهران إلى حدث سياسي وديني واسع، استخدمته السلطات الإيرانية لإظهار التماسك الداخلي وتأكيد رمزية المرشد الراحل داخل النظام السياسي الإيراني.

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وبين ميدان آزادي وميدان الإمام الحسين، ترسم الصور خريطة لجنازة سياسية ضخمة، تحولت فيها شوارع طهران الرئيسية إلى مسار طويل للتشييع، في لحظة مفصلية تشهدها إيران بعد مقتل مرشدها الأعلى السابق.

ووصل نعش خامنئي مساء أمس الاثنين إلى مدينة قم، جنوب طهران، حيث تجري اليوم مراسم تشييعه في المدينة، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووفقا للمسار المعلن، يُشيع الجثمان في العراق يوم الأربعاء، على أن يُدفن في مدينة مشهد الإيرانية يوم الخميس.

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

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