شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات بالضفة

استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل، اليوم الثلاثاء، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في حين أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال، جراء هجمات مستوطنين في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم مسنّ وفتاة.

وضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، قصفت مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب ميناء مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد عمران يونس أبو جراد (46 عاما) وإصابة آخرين.

وفي جنوبي القطاع، استشهد الشاب محمد عماد أبو طعيمة (30 عاما)، وأصيب 5 آخرون بينهم 4 أطفال، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المارّة في منطقة بئر زنون والشاعر بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

إصابات برصاص إسرائيلي

وفي حدث منفصل، أفادت وكالة الأناضول بإصابة 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في محيط منطقة معاوية شمال غرب مدينة رفح.

وأشار شهود عيان إلى أن مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر أطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين في المنطقة.

وأسفرت خروقات إسرائيل حتى أمس الاثنين عن استشهاد 1072 فلسطينيا وإصابة 3463 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

اعتقال 7 صيادين

واعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 7 صيادين فلسطينيين -في وقت سابق من يوم الثلاثاء- بعد مهاجمة مراكبهم في أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط القطاع، وفق بيان لمنسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة لانتهاكات إسرائيلية متواصلة، ورغم ما تفرضه إسرائيل من قيود مشددة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت منع الصيادين من النزول إلى البحر، فإن عشرات منهم يغامرون بحياتهم ويواصلون الصيد بحثا عن لقمة العيش، في ظل الفقر وتردي الأوضاع المعيشية.

هجمات المستوطنين متواصلة بالضفة

وفي الضفة الغربية، أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال، الثلاثاء، في هجوم شنه مستوطنون على منطقة حوارة بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، في حين اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنا خلال الهجوم.

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وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين في حوارة، واعتدوا على الأهالي بالضرب ورش غاز الفلفل، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل المسن إبراهيم إسماعيل الجبور، بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وتشهد تلك المنطقة، أسوة بمناطق أخرى في الضفة الغربية، اعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، بحماية جيش الاحتلال.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين ارتكبوا خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداء، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.

اعتقال 20 فلسطينيا بينهم فتاة

وفي إطار متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم فتاة، خلال حملة اقتحامات نفذها في مدن مختلفة شمالي الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل.

وفي نابلس، قالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية نحوها، في حين أفادت المصادر بأن القوات دهمت عدة منازل في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، وسط انتشار لآلياتها وجنودها.

وفي بلدة مادما جنوبي نابلس، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة، تخللها تنفيذ تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين.

وأضافت أن القوات دهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل.

وفي مدينة سلفيت، اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين، بينهما رئيس نقابات العمال في المحافظة محمود البر، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن القوات دهمت عددا من منازل الفلسطينيين في المدينة وفتشتها، في حين تضررت مركبة بعد اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بها قبل انسحاب القوات.

وامتدت حملة الاعتقالات إلى جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، بينهم فتاة، خلال اقتحامها المدينة وسكنات النازحين في محيط الجامعة العربية الأمريكية.

وقالت المصادر إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي دهمت بناية سكنية قرب دوار الشهيد يحيى عياش وسط المدينة، واقتحمت حي الألمانية.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتخللها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ومداهمات لمنازل.

يأتي ذلك بينما تشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة قرابة 13 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا.